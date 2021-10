Widerstand bei Haftbefehlsvollstreckung

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde am Mittwoch 13.10.2021 die Wohnanschrift des Verantwortlichen durch Polizeikräfte aufgesucht. Der 24-Jährige sollte im Verlauf der Maßnahme durch Polizeikräfte gefesselt werden. Hierbei wehrte er sich derart, dass schließlich das Distanzelektroimpulsgerät angedroht werden musste. Daraufhin ließ der Verantwortliche seine Arme auf den Rücken führen und konnte gefesselt werden.

Bei dem Einsatz wurden eine Polizeibeamtin, ein Polizeibeamter und der 24-Jährige leicht verletzt. Der Haftbefehl konnte schließlich vollstreckt werden. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 13.10.2021 zwischen 15:30-17:30 Uhr, brachen Unbekannte in der Kaiser-Wilhelm-Straße in eine Wohnung ein. Es wurden Elektronikgeräte sowie Bargeld im Gesamtwert von ca. 1.500 EUR entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Flucht nach Verkehrsunfall – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 im Zeitraum von 16:45-17:00 Uhr, kam es in der Hartmannstraße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Hierbei touchierte ein Unfallbeteiligter mit seinem Außenspiegel vermutlich ein Fahrzeug. Er meldete den Vorfall, nachdem er sich zunächst von der Unfallstelle entfernt hatte. Zum zweiten Unfallbeteiligten liegen derzeit keine Informationen vor. Durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – Ein 19-Jähriger wurde am Abend des 13.10.2021 gegen 19:10 Uhr in der Hartmannstraße in Ludwigshafen mit einem E-Scooter kontrolliert. Vor Fahrtantritt hatte er nach eigenen Angaben einen Joint geraucht.

Der junge Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der 19-Jährige kann mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Rollerdiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Ein Zeuge meldete am Morgen des 13.10.2021 gegen 10:45 Uhr, dass er einen beschädigten Motorroller auf dem Ebertparkplatz aufgefunden habe. Durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung wird festgestellt, dass der Motorroller zuvor entwendet wurde. Der Eigentümer hatte bisher noch keine Strafanzeige bezüglich des Diebstahls erstattet.

Der Roller wurde in der Zeit vom 12.10.2021, 20:00 Uhr bis 13.10.2021, 08:00 Uhr im Schwalbenweg in Ludwigshafen gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Brand im Altenwohn- und Pfegeheim

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SB) Am Donnerstag 14.10.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 00:41 Uhr zu einem Brandmelderalarm in einem Altenwohn- und Pflegeheim im Stadtteil Gartenstadt alarmiert. Während der Anfahrt bekamen die Kräfte den Hinweis, aufgrund eines Rückrufes vom Objekt, das es sich um ein bestätigtes Feuer handelt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war durch das beherzte und umsichtige eingreifen des Pflegepersonal das betroffene Zimmer schon geräumt.

Der Bewohner des Zimmers wurde dem Rettungsdienst vorgestellt, konnte aber weiterhin im Wohnheim verbleiben. Das Feuer im Erdgeschoß, welches sich im Bereich einer Elektroverteilung befand, konnte von der Feuerwehr mit Kleinlöschgeräten rasch gelöscht werden. Die umliegenden Stockwerke und Zimmer wurden von der Feuerwehr kontrolliert, sowie das Brandzimmer maschinell belüftet.

An der Einsatzstelle waren 6 Fahrzeuge der Feuerwehr, Notarzt sowie mehrere Rettungsdienstfahrzeuge, Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst sowie die Polizei. Der Einsatz war um 02.01 Uhr beendet und die Einsatzstelle wurde dem anwesenden Heimleiter übergeben.

Wieder einmal hat sich gezeigt wie wichtig Brandfrüherkennungssysteme sind (Rauchmelder) um so wie hier eine frühzeitige Alarmierung von Pflegekräften oder anderen Bewohnern sicherzustellen. Nur so konnte ein Personenschaden oder größerer Gebäudeschaden vermieden werden.