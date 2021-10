Verletzter Radfahrer nach Unfall

Böhl-Iggelheim (ots) – Eine 75-jährige PKW-Fahrerin befuhr am Mittwoch 13.10.2021 gegen 12:15 Uhr, die Straße Am Schwarzweiher in Richtung der Einmündung zur Landesstraße 528. An der Einmündung stieß die Frau mit einem den Radweg querenden, bevorrechtigten 40-jährigen Radfahrer zusammen.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer Schmerzen an der Hand und am Knie. Zur Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Die 75-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.050 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochmorgen 13.10.2021 gegen 07:05 Uhr, fuhr eine 46-jährige PKW-Fahrerin aus einer Grundstücksausfahrt auf die Mannheimer Straße ein und stieß hierbei mit einem querenden, 29-jährigen PKW-Fahrer zusammen.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 18.000 Euro. Die 46-Jährige blieb unverletzt.

Unbekannter Täter schlägt Mann ins Gesicht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 gegen 17:50 Uhr, kam es auf einem Spielplatz in der Bertolt-Brecht-Straße in Oggersheim zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter, ca. 20-jähriger Täter schlug ohne erkennbaren Grund dem Geschädigten ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.