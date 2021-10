Polizeibeamte unflätig bedroht und beleidigt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 wurde die Polizei Speyer durch ein Amtsgericht um Vorführung eines Prozessbeteiligten ersucht, welcher zu Hauptverhandlung nicht erschienen war. Der 21-jährige Mann wurde durch Polizisten gegen 07:15 Uhr in Hanhofen angetroffen und anschließend beim ersuchenden Amtsgericht vorgeführt. Allerdings äußerte der junge Mann seinen Unmut, so früh geweckt worden zu sein.

Während der Verbringung zeigte er sich aufbrausend und aggressiv, beleidigte die Polizeibeamten fortwährend, u.a. als “Vollidioten” und “Polizistenschweine”. Weiterhin benutzte er weniger zitierfähige Kraftausdrücke und drohte die Anwendung körperlicher Gewalt an, sodass er gefesselt werden musste. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Gefahr durch Teile auf der Fahrbahn – Verursacher gesucht

Speyer (ots) – Am Dienstag 12.10.2021 um 11:29 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin ein Metallteil auf der B9 am Autobahnkreuz Speyer in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Polizeistreife konnte auf der Ausfahrt zur A61 in Richtung Hockenheim Teile eines Verkehrsschildes (Leitplatte, Zeichen 626) feststellen und von der Fahrbahn entfernen. Es handelte sich dabei um einen Betonsockel inklusive Pfosten, welcher durch die Straßenmeisterei schließlich wieder eingesetzt wurde.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Teures Pedelec vor den Augen des Eigentümers gestohlen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 zwischen 13:20-13:30 Uhr besuche ein 77-jähriger Mann einen Bekannten in der Conrad-Hist-Straße und hatte sein Pedelec in Sichtweite abgestellt. Diese Gelegenheit nutzten zwei Jugendliche, um sein unverschlossenes Pedelec zu entwenden. Dabei handelt es sich um ein Kettler Quadriga CX 10 in der Farbe schwarz im Wert von ca. 3.200 Euro. Ein Täter hatte rot-blonde Haare, eine dicke Brille, trug eine schwarze Steppjacke und blaue Jeans.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Pedelecs oder zu dem bzw. den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Speyer (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 um 19:40 Uhr wurde ein 32-jähriger PKW-Fahrer im Birkenweg kontrolliert. Dabei wurde eine geänderte Rad-Reifen-Kombination sowie Veränderungen der Abgasanlage festgestellt, zu deren weiterer Überprüfung er im Mängelberichtsverfahren zur Vorlage entsprechender Eintragungsbelege aufgefordert wurde.

Der 32-Jährige führte weder seinen Führerschein, noch die Zulassungsbescheinigung Teil 1 mit. Er zeigte allerdings ein Bild eines auf ihn ausgestellten Führerscheins auf seinem Mobiltelefon. Bereits anhand des Lichtbildes erkannten die Polizeibeamten eindeutige Fälschungsmerkmale. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügt. Daher wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Beleuchtungskontrollen zu Beginn der dunklen Jahreszeit

Speyer (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 zwischen 18:30-19:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Waldseer Straße mit dem Hauptzweck der Feststellung von Beleuchtungsmängeln eingerichtet. Darüber hinaus wurden im Stadtgebiet mobile Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden 18 Fahrzeuge in der Kontrollstelle und 5 Fahrzeuge mobil kontrolliert. Davon wurden bei 4 Fahrzeugen Mängel des Abblendlichts festgestellt. In 6 weiteren Fällen wurden Warnwesten, Warndreiecke, Verbandskästen oder Dokumente nicht mitgeführt.

Den betroffenen Fahrzeugführern wurde eine Frist zur Mängelbehebung gesetzt.