Frankfurt-Bockenheim (ots)-(dr) – Am Mittwochabend 13.10.2021 um kurz nach 20 Uhr gingen auf dem 13. Polizeirevier mehrere Anrufe ein, dass sich rund 50-60 Personen, vermummt und in schwarzer Kleidung, auf der Leipziger Straße befinden sollen und Böller zünden würden. Die Teilnehmer zeigten diverse Banner.

Eine unverzüglich entsandte Polizeistreife stellte fest, dass sich die Personen in nördliche Richtung bewegten. Währenddessen kam es mehrfach zur Zündung von Pyrotechnik.

In der Folge sammelten sich in der Nähe starke Polizeikräfte.

Der Aufzug löste sich bereits in Höhe der Basaltstraße auf und die Personen verließen den Bereich in unterschiedliche Richtungen. Zwischenzeitlich kam es im Bereich der Bockenheimer Warte zu Absperrmaßnahmen.

Im Anschluss konnten auf der Leipziger Straße frische Graffiti an insgesamt 4 Geschäften und einem Lokal festgestellt werden.

Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen dauern an.

