Keine Chance für Fahrraddiebe – Codierungsaktion (siehe Foto)

Bensheim (ots) – Um Fahrraddieben keine Chance zu geben, lädt die Polizeistation Bensheim am Samstag 23.10.2021 zwischen 10-15.00 Uhr, interessierte Fahrradbesitzer zur kostenlose Fahrradcodierung ein. Im Rahmen der Veranstaltung “Verkehrssicherheitstag Kraftfahrerkreis”, findet die Aktion der Polizei auf dem Beauner Platz statt.

Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, soll neben seinem Personalausweis auch einen entsprechenden Eigentumsnachweis, wie etwa eine Rechnung, dabeihaben. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Fahrräder mit Carbon-Rahmen können aus technischen Gründen nicht codiert werden.

Berücksichtigt werden diejenigen, die sich vorab bei der Polizei telefonisch angemeldet haben. Ab Montag, den 18. Oktober, werden zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr die Anmeldungen unter der Rufnummer 06251 / 8468-29 entgegengenommen.

Bei der sogenannten “FEIN-Codierung” wird ein bestimmter, individueller Zahlencode am Fahrradrahmen eingraviert, der allen potenziellen Dieben ein klares Signal gibt:

Finger weg, dieses Rad ist nach dem Diebstahl wertlos.

Durch die Codierung können verloren gegangene oder gestohlene Fahrräder den rechtmäßigen Eigentümern wieder zugeordnet werden.

Unbeleuchteter E-Scooter verursacht Unfall und fährt weg

Zwingenberg (ots) – Kurz vor der Zufahrt zum Bahnhof hat sich am letzten Montag (11.10.) in der gleichnamigen Straße ein Unfall ereignet, nachdem ein unbeleuchtetes Zweirad in den Gegenverkehr geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der entgegenkommende weiße Opel aus, stieß jedoch gegen einen geparkten Audi.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Zweiradfahrer um 1.10 Uhr in Richtung Walter-Möller-Straße weg. Nach bisherigen Hinweisen geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem unbeleuchteten E-Scooter unterwegs war. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251/8468- 0.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Weiterstadt (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021 gegen 18 Uhr kam es in Weiterstadt im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße Ecke Klein-Gerauer Weg zum Zusammenstoß zwischen einem dunklen Pkw und einem Fahrradfahrer. Der vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrer befand sich auf der Bahnhofstraße, als der dunkle Pkw die Bahnhofstraße von links kommend kreuzte. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Auffällig am Pkw könnte die mit einer weißen Schrift beklebte Fahrertür gewesen sein. Hinweise zum Fahrzeug und auf den Unfallverursacher nimmt das 3. Polizeirevier Darmstadt, Tel. 06151-96941310, entgegen.

Parkender Pkw beschädigt

Gernsheim (ots) – Am Donnerstag 14.10.21 wurde in der Zeit von 16:45-17:15 ein in der Einsiedler Straße Höhe Haus Nr. 35 parkender Seat Ibiza durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet haben sich bei der Polizeistation Gernsheim zu melden.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Michelstadt/B45 (ots) – Am späten Mittwochabend 13.10.2021 befuhr ein 19-jähriger Michelstädter gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW den Stadtring und wollte auf die B 45, (Frankfurter Straße) nach links einbiegen. Die dortige Ampelanlage war zur Unfallzeit nicht in Betrieb. Er übersah eine, aus seiner Sicht von links kommende, vorfahrtberechtigte 56-jährige Frau, die mit ihrem Kleinwagen in Richtung Bad König unterwegs war.

Es kam zu einer Kollision, bei der beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden und eine Behandlung im Gesundheitszentrum des Odenwaldkreises erforderlich war.

Die B45 musste während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt werden. An den beiden PKW entstand Totalschaden.

Der Kleinwagen der Verkehrsteilnehmerin aus Bad König wurde durch die Wucht des Aufpralls außerdem an die dortige Leitplanke geschleudert. Der gesamte Sachschaden wird nach ersten Ermittlungen zufolge auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

