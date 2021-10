Lastwagen, Maschinen und Container beschädigt (siehe Foto)

Stadtallendorf (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 14.10.2021 beschädigten Unbekannte mehrere Lastwagen, Traktoren, Baumaschinen und Container. Der oder die Täter sprühten Parolen mit einem Bezug zum Ausbau der A49 auf die Fahrzeuge und Container. Außerdem gibt es Anhaltspunkte für eine Verunreinigung der Tanks durch Einbringen einer noch unbekannten Substanz. Darüber hinaus waren diverse Türschlösser verklebt, Beleuchtungseinrichtungen und Spiegel zerstört und Scheibenwischer abgeknickt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 100.000 Euro. Tatort war die Trasse nahe dem Gewerbegebiet an der Bundestraße 454/ARAL-Tankstelle am Ortsrand von Stadtallendorf.

Wer hat seit Mittwochnachmittag 13.10.2021 bis Donnerstagmorgen an den dort auf der Baustelle abgestellten Fahrzeugen und Containern Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann Hinweise geben zu Personen, die seit dieser Zeit durch Farbrückstände an Haut oder Kleidung auffielen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise an den Staatsschutz bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Dachkuppel beschädigt

Waren da Leute auf dem Dach der Kita in der Erfurter Straße oder trafen geworfene Gegenstände die Kunststoffkuppel? Liegt ein versuchter Einbruch vor oder eine Sachbeschädigung? Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat zwischen 12 Uhr am Montag und 09 Uhr am Mittwoch, 13.10.2021 in der Erfurter Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Schaden zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Michelbach – Reifen platt

Offensichtliche Einstich belegen das Entstehen des platten Reifens durch eine mutwillige Sachbeschädigung., Der betroffene graue VW Multivan parkte zur Tatzeit von Dienstag auf Mittwoch 13.10.2021 zwischen 18.30-07 Uhr vor einem Einfamilienhaus in der Straße Zum Eisenberg. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Polizei kontrollierte Lastwagen

(ots) – In ganz Mittelhessen überprüften die Regionalen Verkehrsdienste teils unterstützt durch die Gefahrgutbeauftragten der Ordnungsämter den Schwerlastverkehr und hier hauptsächlich die Gefahrguttransporter. Selbstverständlich richteten die Polizei aber bei offensichtlich sichtbaren Auffälligkeiten ihr Augenmerk auch auf andere Lastwagen oder auch auf Pkw. Insgesamt überprüfte die Polizei in allen Landkreisen 101 Lastwagen und ahndete dabei insgesamt 70 festgestellte Ordnungswidrigkeiten.

19 dieser Transporter, zwei davon bis 3,5 t und der Rest mit mehr als 7,5 t. überprüften die Beamten im Landkreis Marburg-Biedenkopf am Mittwoch, 13. Oktober zwischen 08 und 16 Uhr auf der B 3 und der B 252. Sie mussten 18 Fahrzeuge wegen Überladung, Verstößen gegen die Sozialvorschriften, die zulässige Höchstgeschwindigkeit und wegen mangelhafter Ladungssicherung beanstanden. Das hatte 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund der Verstöße gegen die Sozialvorschriften und 6 weitere wegen der anderen Ordnungswidrigkeiten zufolge.

Darüber hinaus erhoben die Kontrolleure mehrere Verwarnungsgelder. Drei Mal untersagten sie die Weiterfahrt. Ein Langholztransporter aus dem Kreis Korbach brachte knapp 48 t auf die Waage. Hier ging es erst nach dem Umladen bzw. Abladen weiter.

Noch krasser war die Überladung eines Gerüstbauers aus dem Lahn-Dill Kreis. Sein 7,5 t Lkw war um knapp 50% überladen. Statt 7490 brachte es der Transporter auf der Waage auf 10730 Kilogramm. Auch für diesen Fahrer ging es erst weiter, nachdem man die Ladung auf den herbeigerufenen zweiten, ungeladenen Lastwagen verteilt hatte.

Ein Lichtblick gab es auch bei der Kontrolle: Die kontrollierten Gefahrguttransporte waren unauffällig.

Wetter – Roten Suzuki Swift verkratzt

Die Schäden ziehen sich über die Beifahrerseite des roten Suzuki Swift. An dem Auto entstand durch das Verkratzen des Lacks ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Es parkte zur Tatzeit von Dienstag auf Mittwoch, 13. Oktober, zwischen 16 und 08 Uhr in der Hospitalstraße zwischen den Häusern 11 und 20.

Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Unfallbeteiligter wartete vergeblich

Nach einem Unfall zwischen zwei Sattelzügen, wartete der eine Beteiligte vergeblich auf die Rückkehr des anderen. Der Unfall passierte bereits am Donnerstag, 07. Oktober, um 15.45 Uhr. Unfallort war die in den Kurven zwischen Wiera und Mengsberg sehr schmale Landstraße 3342. Der nach Mengsberg fahrende Lastwagenfahrer wich schon ganz weit nach rechts aus und fuhr mit seinem Sattelzug mit schwarzer Renault Zugmaschine bereits über den Grünstreifen.

Trotzdem konnte er die Kollision mit dem entgegenkommenden Sattelauflieger mit weißer Volvo Zugmaschine und grauem Anhänger mit Planenaufbau nicht verhindern. Beim aneinander Vorbeifahren berührten sich die Außenspiegel. Weitere Angaben zum nicht zurückgekehrten Lastwagen konnte der wartende Beteiligte nicht machen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf – Polizeikontrolle in der Hainstraße

Nach Hinweisen auf rasende Fahrzeuge kontrollierte die Polizei Biedenkopf am Samstag, 09. Oktober, die gefahrene Geschwindigkeit in der 30 km/h Zone in der Hainstraße. Gleich das erste gemessene Fahrzeug fuhr 45 statt der erlaubten 30 km/h. In den knapp 45 Minuten hielten sich weitere Autofahrer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Die Polizei ahndete die Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungsgeldern.

Mit gravierenderen Folgen muss ein Auslieferungsfahrer rechnen, nachdem er mit 63 km/h gemessen wurde. Dem jungen Mann drohen ein Bußgeld von 160 Euro, ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte und als Inhaber des Führerscheins auf Probe eine Nachschulung.

Marburg – Diebstahl aus dem Rohbau

Zwischen 19 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Mittwoch, 13. Oktober, drangen ein oder mehrere Diebe in den Keller eines Rohbaus im Pilgrimstein ein und stahlen dort Baumaterial und Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Unter anderem fehlen Kabeltrommeln, ein Schraubstock, LED-Strahler und sogenannte Abdrückgarnituren zur Prüfung von Wasserleitungen auf Dichtigkeit. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen auf der Baustelle bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Graues Bianchi Faltrad weg

Obwohl das Faltrad mit einem Schloss an einen Zaun angeschlossen war, gelang der Diebstahl. Das Bianchi stand zur Tatzeit von Dienstag auf Mittwoch, 13. Oktober, zwischen 20 und 14 Uhr vor dem Anwesen Bahnhofstraße 33A.

Wer hat ein solches Fahrrad seitdem gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib oder Nutzer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – … und wieder

…zog die Polizei Fahrzeugführer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhren. Am Mittwoch, 13. Oktober, um 20 Uhr, lehnte ein 43 Jahre alter Mann einen Drogentest ab. Die Verdachtsmomente waren jedoch eindeutig und er räumte dann auch den Konsum von Amphetaminen vor Fahrtantritt ein. Die Fahrt mit dem E-Scooter war daher sofort zu Ende und auch er konnte seinen Weg erst nach der Blutprobe und dann ohne Fahrzeug fortsetzen. Wegen der vom Alkotest angezeigten 2,05 Promille veranlasste die Polizei eine Blutprobe und unterband die Weiterfahrt.

Den Führerschein des am Mittwoch, 13. Oktober, um kurz nach 21 Uhr, in Neustadt kontrollierten 38 Jahre alten Mannes konnte die Polizei nicht sicherstellen, da der Mann keinen hat.

Am Donnerstagmorgen (14.Oktober), um 08.55 Uhr endete die Autofahrt eines 29-Jährigen. Er musste seinen Kleintransporter nach positiv auf Amphetamine reagierendem Drogentest in Marburg stehenlassen. Das gleiche Schicksal ereilte um 10.30 Uhr einen 62 Jahre alten Autofahrer. Sein Drogentest zeigte einen Einfluss von THC.

Die Polizei hatte ihn auf der B 3 in der Gemeinde Niederweimar kontrolliert.

Schönstadt – Wohnwagen angefahren

Der Schaden an dem geparkten weißen Fendt Caravan ist vorne links und beträgt mindestens 1000 Euro. Der Wohnanhänger stand auf dem Innenhof des Anwesens Alte Poststraße 12. Der Unfall passierte mutmaßlich bei einem Rangier- oder auch Wendemanöver. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht.

Wer kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, das zu dem Schaden an dem Anhänger geführt haben könnte. Die Unfallzeit lässt sich lediglich einschränken auf die Zeit zwischen Dienstag, 05 und Dienstag 12 Oktober.

Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

