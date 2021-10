Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW auf der B 41 – Eine verletzte PKW-Fahrerin

Am 14.10.2021 gegen 17:10 Uhr ereignete sich auf der B 41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Zunächst wechselt eine 61 Jahre alte PKW-Fahrerin aus der Stadt Bad Kreuznach in Höhe der Auffahrt nach Weinsheim die Fahrspur nach links. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidiert ein dort bereits fahrender 33 Jahre alter PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit dem Fahrzeugheck der Dame, was dazu führt, dass deren PKW ins Bankett gerät und dort mit einem Baum und einem Weidezaun kollidiert. Das Fahrzeug schleudert im Anschluss auf die Fahrbahn der B 41 zurück und überschlägt sich mindestens ein Mal, bevor es auf den Rädern wieder zum Stehen kommt. Die Insassin des überschlagenen PKWs erleidet zumindest Prellungen und ein Schleudertrauma und wird in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den beteiligten, totalbeschädigten PKW dürfte bei ca. 30.000 EUR liegen. Die B 41 muss in Fahrtrichtung Bad Kreuznach für über eine Stunde voll gesperrt werden, der Verkehr wurde in Waldböckelheim abgeleitet. Durch eine Spezialfirma musste der Asphalt der B 41 gereinigt werden.

PKW-Fahrerin übersieht Fußgängerinnen

Bad Sobernheim, Bahnhofstraße (ots)

Gegen kurz nach 18 Uhr beabsichtigte heute eine 49-jährige PKW-Fahrerin aus der Neugasse kommend rechts in die Bahnhofstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie zwei Fußgängerinnen, die in diesem Moment die Bahnhofstraße in dem Bereich überquerten. Mit einer der beiden kam es zum Zusammenstoß, wodurch diese zu Boden fiel und sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht an der Schulter verletzte. Die 72-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ihre 71-jährige Begleiterin blieb unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin wurde eingeleitet.

Fahrerflucht auf Aldi-Parkplatz; Zeugenaufruf

Kirn (ots)

Am Mittwochabend des 13.10.2021 kam es gegen 19:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes in der Kallenfelser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen beschädigte ein dunkler BMW der 5er Reihe beim Einparken den Audi einer 38-jährigen Kirnerin. Daraufhin entfernte sich der Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern in unbekannte Richtung. Zwei Kunden war es noch gelungen, einen Teil des Kennzeichens abzulesen. Am PKW der 38-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Die PI Bad Kreuznach kontrolliert in Zusammenarbeit mit dem Vollzugsdienst der Stadt Bad Kreuznach und Vertretern des ADFC und der Rad-AG Fahrradfahrer in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach – Bosenheimer Straße (ots)

Am 13.10.2021 ab 14:00 Uhr wurde durch acht Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine Kontrollstelle in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach eingerichtet. Zielrichtung hierbei war die Kontrolle von Fahrradfahrer*innen.

Es wurden im Rahmen der ca. 1,5-stündigen Kontrolltätigkeit insgesamt ca. 25 Fahrradfahrerinnen, sowie mehrere PKWs kontrolliert. Hierbei konnten mehrere Verstöße aufgrund der Benutzung des Radwegs in falscher Fahrtrichtung, sowie aufgrund der Nutzung der Fahrbahn trotz eines nutzungspflichtigen Radwegs festgestellt werden. In Zusammenarbeit mit den Vertretern des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club), sowie der Rad-AG Bad Kreuznach wurden zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche durchgeführt, welche von den meisten Fahrradfahrerinnen gut angenommen wurden. Bezüglich der Verkehrssicherheit der kontrollierten Fahrräder ergaben sich keine größeren Auffälligkeiten. An der Kontrollstelle nahmen neben den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach auch zwei Mitarbeiter des Vollzugsdienstes der Stadtverwaltung Bad Kreuznach teil.