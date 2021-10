Bushäuschen mit Farbe beschmiert

Schrecksbach-Salmshausen (ots) – das Bushäuschen in der Röllshäuser Straße in Schrecksbach-Salmshausen wurde zwischen Sonntag, 10.10.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 11.10.2021, 09:00 Uhr, durch unbekannte Täter mit Farbe besprüht. Es handelt sich um Schriftzüge mit einer Größe von ca. 4 m x 0,8 m.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Dieseldiebstahl aus Baufahrzeug und Baucontainer aufgebrochen

Körle (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12.-13.10.2021) zapften unbekannte Täter 300 Liter Diesel-Kraftstoff aus einem Baufahrzeug der Baustelle an der Wagenfurther Brücke in Körle ab. Außerdem schnitten die unbekannten Täter ein Vorhängeschloss eines Anhängers durch und hebelten einen dort befindlichen Baucontainer auf, wodurch sie sich unberechtigt Zutritt verschafften.

Gestohlen wurde hier allerdings nichts. Der Wert des entwendeten Kraftstoffes liegt bei

ca. 450 EUR. Der Sachschaden wird insgesamt auf 500 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

