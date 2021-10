Kupferdiebstahl von Baustelle – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Waldau (ots) – Einigen Aufwand haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Donnerstag 14.10.2021 betrieben, um rund 400 Kilogramm Kupferrohre von einer Baustelle in Kassel-Waldau zu stehlen. Da die Rohre mit einer 15 Tonnen schweren Baggerschaufel gesichert waren, ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Diebe gehandelt hat, die entsprechendes Werkzeug zum Anheben der Schaufel und mindestens ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute genutzt haben. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein genutztes Fahrzeug geben können.

Der Diebstahl war heute Morgen gegen 7:15 Uhr von Mitarbeitern der bestohlenen Firma bemerkt worden, die daraufhin die Polizei riefen. Noch am Vortag, gegen 16:30 Uhr, soll auf der Baustelle in der Heinrich-Hertz-Straße, nahe der Marie-Curie-Straße, alles in Ordnung gewesen sein. Wie die Mitarbeiter den am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost schilderten, waren die bei Abrissarbeiten freigelegten Kupferrohre am Vortag zusammengepresst und anschließend unter der schweren Baggerschaufel abgelegt worden, um sie gegen Diebstahl zu sichern. Vermutlich agierten die Diebe im Schutz der Dunkelheit. Wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen und wohin sie nach der Tat flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

4.000 Euro Schaden

Kassel-Vorderer-Westen (ots) – Eine böse Überraschung erlebte am Dienstagnachmittag 12.10.2021 der Besitzer eines roten Fiat Punto, als er zu seinem in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Auto kam. Ein Unbekannter war in die linke Seite seines Fahrzeugs gekracht und danach abgehauen. An dem Fiat, dessen Fahrertür sich nicht mehr richtig schließen lässt, war ein Schaden von rund 4.000 Euro entstanden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise.

Die Unfallflucht hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Montagabend, 19:30 Uhr, und Dienstagnachmittag, 15:20 Uhr, ereignet. Der Fiat Punto hatte in Höhe der Hausnummer 231 in einer Parkbucht am Fahrbahnrand gestanden. Der Verursacher war vermutlich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bebelplatz unterwegs und aus noch unbekannten Gründen gegen das geparkte Auto gekracht. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Diebe stehlen Katalysatoren von geparkten Autos

Baunatal (ots) – Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen 13.10.2021 auf einem Werksparkplatz in Baunatal die Katalysatoren an 2 geparkten Autos gestohlen. Mit ihrem Vorgehen richteten die Diebe einen Schaden von mehreren Hundert Euro an den beiden Fahrzeugen an. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen gemacht haben.

Zunächst waren die Beamten des Polizeireviers Süd-West am gestrigen Nachmittag von einem Golfbesitzer zu dem Werksparkplatz am Dr. Rudolf-Leiding-Platz gerufen worden. An seinem dort abgestellten silbernen VW Golf 4 hatten die Täter mit einem unbekannten Schneidewerkzeug das Verbindungsstück der Abgasanlage durchtrennt und den Katalysator entwendet, nachdem das Fahrzeug vermutlich mit einem Wagenheber angehoben wurde.

Später am Nachmittag meldete sich der Besitzer eines grünen 3er BMW, der ebenfalls auf dem Parkplatz an der L 3311 abgestellt war. An seinem Fahrzeug war auf gleiche Art und Weise der Katalysator herausgeschnitten und gestohlen worden. Die Tatzeit in den beiden Fällen lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen 6:50 und 12:00 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die am gestrigen Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

