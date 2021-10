Streit unter Nachbarn

Frankfurt-Niederursel (ots)-(dr) – Am Dienstagabend 12.10.2021 kam es in der Thomas-Mann-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Nachbarn, bei der ein 45-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Eine Polizeistreife nahm einen 51-jährigen Mann fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 17:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Nachbarn, einem 45-jährigen und einem 51-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf soll der ältere der beiden seinem Gegenüber Schnittverletzungen an den Händen zugefügt haben.

Der Geschädigte meldete sich daraufhin bei der Polizei.

Einer alarmierten Streife gelang es, den 51-jährigen Beschuldigten in der Nähe festzunehmen. Bei ihm fanden die Beamten ein Messer auf und stellten dieses sicher. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen ging es für den 51-Jährigen in der Folge mit angelegten Handschellen auf ein Revier. Für die medizinische Behandlung des verletzten 45-Jährigen wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Sowohl der Beschuldigte als auch der Geschädigte waren stark alkoholisiert und wiesen Atemalkoholwerte von nahezu 3 Promille auf.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 75511400 in Verbindung zu setzen

Frankfurter Kripo ermittelt erfolgreich gegen zahlreiche Trickbetrüger

Frankfurt (ots)-(em) – In den vergangenen Wochen (Mitte September bis Anfang Oktober 2021) haben mehrere Trickbetrüger bundesweit Straftaten zum Nachteil älterer Menschen begangen. Mit der Unterstützung weiterer anderer Polizeidienststellen klickten für insgesamt sieben Personen die Handschellen. In fünf Fällen wurde Untersuchungshaft erlassen.

So kam es beispielsweise vergangene Woche Donnerstag, den 07. Oktober 2021, zu einem Trickbetrug. Nachmittags erhielt eine in Schmitten wohnhafte 80-jährige Frau einen Anruf von einer weinenden Frau, welche vorgab ihre Tochter zu sein. Sie erzählte am Telefon, dass sie einen Verkehrsunfall gehabt habe, bei dem ein Mädchen ums Leben gekommen sei. Um nicht in Haft gehen zu müssen, solle sie nun einen Betrag von 25.000 Euro entrichten.

Die 80-Jährige reichte schließlich das Telefon an ihren 86-jährigen Ehemann weiter. Statt der “Tochter”, waren nun ein vermeintlicher Polizist sowie ein vermeintlicher Staatsanwalt am Telefon, welche den 86-Jährigen massiv unter Druck setzten. Während der Mann über das Telefon Anweisungen erhielt, kamen der Ehefrau Zweifel, so dass sie die richtige Polizei alarmierte.

Ihr Mann hatte sich zwischenzeitlich auf den Weg zur Geldübergabe zum Alfred-Brehm-Platz in Frankfurt am Main gemacht, um mehrere tausend Euro zu übergeben. Was der Täter jedoch nicht wusste: Dank des besonnenen Handelns der 80-jährigen Frau, hatten sich in der Zwischenzeit Zivilbeamte vor Ort eingefunden, welche den 31-jähriger Abholer sofort festnahmen und das Bargeld sicherstellten.

Der 31-jährige Tatverdächtige musste mangels Haftgründe wieder entlassen werden.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

In den vergangenen Wochen führten die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei zu insgesamt 6 weiteren Personen, Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, welche als Täterin bzw. Täter für zahlreiche ähnlich gelagerte Straftaten in Frage kommen. 5 davon befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft: ein 15-jähriger Jugendlicher, eine 16-jährige Jugendliche, ein 18-Jähriger, ein 21-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau. Gemeinsam mit weiteren Polizeidienststellen aus dem Bundesgebiet gelang es Taten mit einer Schadenshöhe von mehreren hunderttausend Euro aufzuklären. Die Ermittlungen in den jeweiligen Fällen dauern an.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(hol) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Oktober 2021: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Oktober 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring Oktober 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße Oktober 2021: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Oktober 2021: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

