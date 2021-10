Als Mitte der 1990er Jahre die ersten Online-Casinospiele entwickelt wurden, hatte man immer das Gefühl, dass die Pioniere der Online-Industrie versuchten, die Vorgänge im landbasierten Sektor zu imitieren. Das ist natürlich keine Kritik – das Ziel war es, das Casinoerlebnis in die eigenen vier Wände zu bringen.

Dieses Ziel wurde Mitte der 2010er Jahre mit dem Aufkommen der Live-Casino-Spiele erreicht. Durch den Einsatz echter Dealer in Studios und die Übertragung des Geschehens auf Ihren PC oder Ihr Smartphone hatte die Online-Casino-Branche ihr Ziel erreicht, den Menschen ein echtes Casino-Erlebnis zu bieten, unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Doch mit dem Aufkommen der Live-Casinospiele blieb die Entwicklung nicht stehen. Die Entwickler dieser Spiele – Unternehmen wie Evolution Gaming und Playtech – änderten die Richtung. Das Ziel bestand nicht mehr darin, physische Casinos zu kopieren, sondern neue Spielgenres zu schaffen. In gewissem Sinne wurde die Online-Industrie zum Vorreiter, nicht zum Nachzügler.

Die Evolution hat die Regeln des Casinos verändert

Die wichtigsten Beispiele dafür stammen von Evolution Gaming, einem äußerst erfolgreichen Softwareentwickler, der Live-Spiele für das Mr Green Casino online in Österreich anbietet. Mit Spielen wie Monopoly Live, Gonzo’s Treasure Hunt und Deal or No Deal Live hat Evolution im Grunde ein neues Genre von Casino-Spielen geschaffen.

Der Name für diese neue Art von Spielen ist locker als „Game Show“ bekannt geworden, da er auf die Einrichtung des Studios anspielt. Wenn Sie sich Spiele wie Deal or No Deal Live ansehen, können Sie verstehen, warum das so ist. Es unterscheidet sich ein wenig von der Fernsehspielshow Deal or No Deal, aber das Format ist ähnlich.

Es ist schwer zu betonen, wie beliebt diese Spiele geworden sind. Aber es ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, wie starr und traditionell die Kasinobranche in der Vergangenheit gewesen ist. Spiele wie Roulette und Blackjack gibt es schon seit Jahrhunderten, und es ist nicht leicht, sie von ihrer Beliebtheit zu verdrängen.

Die Auswirkungen könnten über die Kasinobranche hinaus spürbar sein

Doch anstatt darüber zu spekulieren, ob Spiele wie Monopoly Live beliebter sind als Roulette, ist es vielleicht wichtiger, darüber nachzudenken, was in Zukunft passieren könnte. Diese Spielshow-Titel könnten den Weg für neue Arten von Spielen jenseits der Grenzen der Kasinobranche ebnen. Sie könnten die Art und Weise, wie wir Videospiele spielen oder fernsehen, verändern.

Wir gehen davon aus, dass künftige Gameshow-Spiele die Virtual-Reality-Technologie nutzen werden, um das Spielerlebnis zu verbessern, und wir erwarten auch, dass die Spiele interaktiver werden. Im Moment bietet ein Spiel wie Monopoly Live ein unglaubliches Bonusspiel, das auf einem 3D-Monopoly-Brett gespielt wird. Man kann sich ein Zukunftsszenario vorstellen, in dem die Spieler in solchen

Situationen als Avatare auftreten.

Im Moment ist es jedoch noch zu früh. Wir wissen nicht, ob diese neuen Spiele die gleiche Langlebigkeit haben werden wie Roulette und Blackjack. Aber es ist eindeutig eine aufregende Zeit für die Online-Casino-Branche, und die Spieler scheinen diese neue Art des Spielens zu begrüßen.