Die größten MUSICAL HITS aller Zeiten – THIS IS THE GREATEST SHOW!

Aachen – THIS IS THE GREATEST SHOW! zelebriert mit viel Leidenschaft und Liebe fürs Detail die unvergesslichen Songs aus den schönsten Musikfilmen aller Zeiten, und präsentiert nicht nur im großen Finale sämtliche Hits aus dem Filmwelterfolg „The Greatest Showman“, sondern bietet zudem einige der Song-Highlights aus „Bohemian Rhapsody“, „A Star Is Born“, „Mamma Mia“ und „Die Eiskönigin: Das Musical“. Neben all den bekannten Hits werden auch Songs aus dem brandneuen Musicalhighlight „KU’DAMM 56“ performt.

Präsentiert wird THIS IS THE GREATEST SHOW! von Jan Ammann, Mark Seibert, Roberta Valentini, drei der ganz großen Musicalstars Deutschlands und Österreichs, und Michaela Schober, die in der Beliebtheitsskala der weiblichen Musicalstars in Deutschland ebenfalls ganz weit oben steht. Für jede Menge Bewegung und Klangexplosionen auf der Bühne sorgen die Showman-Singers: ein speziell für diese Show zusammengestelltes, hochkarätiges elfköpfiges Gesangsensemble, das gemeinsam mit den Stars des Abends und der Live Band ein Sound-Feuerwerk entzünden wird. Das Konzept der Show liegt in den bewährten Händen von Musicalprofi Andreas Luketa von Sound Of Music-Concerts gemeinsam mit Semmel-Concerts.

Für Songs aus dem brandneuen Musicalhighlight „KU’DAMM 56“ werden für die Shows in Aachen, Fulda, Köln, Halle, Heilbronn, Mannheim, Frankfurt, Düsseldorf und Oberhausen im Frühjahr 2022 Rock’n’Roll Tanzgruppen gesucht, die zusammen mit den Star-Solisten live auf den großen Bühnen performen dürfen. Gesucht werden Tanzgruppen jeder Altersgruppe (ab 18 Jahren) die aus zwei bis vier Tanzpaaren bestehen und Spaß am Rock’n’Roll haben.

Für die Teilnahme an der Audition ist es zwingend notwendig, sich unter www.musical-hits.de/audition über das Anmeldeformular zu registrieren. Dort müssen die Teilnehmer ihr Bewerbungsvideo einer Rock’n’Roll Tanzperformance zu Musik ihrer Wahl hochladen. Gerne kann das Tanzvideo zudem auf Social-Media (Facebook / Instagram / TikTok / YouTube) unter dem Hashtag #dance2musicalhits gepostet werden. Die Teilnehmer müssen mindestens an einem der oben genannten Termine für den Auftritt verfügbar sein. Der Auftritt wird mit 300 Euro pro Stadt vergütet.

Bei der Audition kann eine frei gewählte Rock’n’Roll-Performance gezeigt werden. Nach der Audition bekommen die Gewinner die vorgegeben Songs aus „Die größten MUSICAL HITS aller Zeiten – THIS IS THE GREATEST SHOW!“ zu denen die Performance in Absprache mit der Choreographin Yara Hassan in den darauffolgenden Monaten einstudiert wird. Am Tag der jeweiligen Show wird es gemeinsam mit den Solisten Proben auf der Bühne geben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

audition@semmel.de oder telefonisch an Ekaterina Witina (0221 280649 10) oder Sarah Hegering (030 887089 49)

Weitere Informationen unter: www.musical-hits.de/audition sowie unter semmel.de und auf Instagram sowie Facebook.

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Situation rund um COVID-19 ist für eine Teilnahme die 2G-Regelung maßgeblich. Weitere Informationen dazu bekommen die Teilnehmer nach der Bestätigung zur Audition-EInladung.

AUDITON-Termin:

Samstag, 04. Dezember 2021 10:00 Uhr – FUNKE Eventcenter Essen

Bewerbungsschluss: Sonntag, 21. November 2021

Show-Termine:

09.04.2022 20:00 Uhr Aachen, Eurogress

10.04.2022 20:00 Uhr Fulda, Kongress- und Kulturzentrum

28.04.2022 20:00 Uhr Köln, Palladium

29.04.2022 19:30 Uhr Halle / Westfalen, OWL EVENT Center

12.05.2022 20:00 Uhr Heilbronn, Konzert- u. Kongresszentrum Harmonie

15.05.2022 19:00 Uhr Mannheim, Rosengarten – Mozartsaal

16.05.2022 20:00 Uhr Frankfurt, Alte Oper – Großer Saal

20.05.2022 20:00 Uhr Düsseldorf, Capitol Theater

21.05.2022 20:00 Uhr Düsseldorf, Capitol Theater (noch nicht im Verkauf)

22.05.2022 19:00 Uhr Oberhausen, König-Pilsener-ARENA