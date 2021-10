Neustadt: NEUSTADTS BIG-BAND-BEATS am 24. Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 24. Oktober 2021, treffen sich ab 10 Uhr in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen nach langer Corona-Pause drei Bigbands aus Neustadt: Im Rahmen des staatlichen Förderprogramms „Neustart Kultur in Neustadt“ spielen bei freiem Eintritt die NeW Brass Big Band, die Blue note BIG BAND und die Allstar Big Band Neustadt.

Für größere Amateur-Orchester mit Bläsern, also auch Bigbands der Region, bedeutete die Pandemie-Zeit, dass über Monate keine Proben möglich waren. Entsprechend gab es für alle solche Orchester auch keine Auftrittsmöglichkeiten, die so wichtig für die Motivation der Amateur-Musikerinnern und Musiker sind. Umso mehr freut man sich auf die Einladung der Stadt Neustadt zu einem Neustadt der in Neustadt so beliebten Bigbandkonzerte.

DIE BANDS

NeW Brass Big Band

Die New Brass Big Band aus dem Neustadter Stadtteil Mussbach hat es sich zur Aufgabe gemacht, klassische sakrale Musik mit dem Sound einer Big Band zu verbinden. Damit ist sie die vermutlich die erste kirchliche Big Band Deutschlands! Unter der Leitung des gebürtigen Pfälzers Ralph „Mosch“ Himmler hat sich die Band seit Jahren ein individuelles Repertoire und einen starken Ruf weit über regionale Grenzen hinaus erarbeitet, denn sie vertritt Neustadt an der Weinstraße regelmäßig auf nationalen Kirchentagen und internationalen Events.

Blue note BIG BAND

Seit nunmehr 35 Jahren gibt es die Blue note BIG BAND, die seinerzeit aus den bis heute aktiven Schulbigbands entstanden ist. Diese Band möchte dem Publikum Meilensteine der Jazzmusik in hochwertigen orchestralen Arrangements zu Gehör bringen, am liebsten live und gerne mit musikalischen Gästen. Unter der Leitung von Bernd Gaudera spielt die Band seit Jahrzehnten bei Jazz an Neujahr im Saalbau aber auch zu anderen Terminen in Neustadt und der Region. Die Band misst sich auch regelmäßig im In- und Ausland mit anderen Amateur-Bigbands und erzielte dabei bisher mehrfach erste Preise, so unter anderem der der besten Bigband Europas der Nichtprofimusiker/innen.

Allstar Big Band

Die Allstar Big Band Neustadt besteht aus talentierten jungen Musikerinnen und Musikern aus Neustadt und Umgebung, die sich neben den traditionellen Wurzeln vor allem dem modernen popig/funkigen Big Band-Sound widmen. Ursprünglich als Auswahlbigband verschiedener Schulbands gegründet, spielt die Band seit mittlerweile 10 Jahren in ihrer Besetzung zusammen und zeichnet sich vor allem durch ihre jährlichen Konzertshows im Bürgerhaus Maikammer aus. Die Band steht seit ihrer Gründung unter der Leitung des Posaunisten Jonas Jung.

GEMEINSAM SICHER

Damit alle Besucher Kultur sicher genießen können, ist diese Veranstaltung für Personen mit Nachweis des vollständigen Impfschutzes, gültigem Nachweis der Genesung und in begrenzter Anzahl für negativ getestete Personen (Test nicht älter als 24h, kein Selbsttest bzw. 48h bei einem PCR Test) vorbehalten.

Ein Mund- und Nasenschutz ist nach dem Einchecken freiwillig.

Jeder Besucher muss sich vor Ort über die Luca-App oder die bereitgestellten Kontaktformulare einchecken.

KARTEN & INFOS

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Für einen garantierten Einlass wird eine vorherige Anmeldung bis spätestens 21.10.2021 unter kultur@neustadt.eu benötigt.

Das Konzert ist Teil des Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland- Pfalz.

Das Veranstaltungsprogramm, das die Kulturschaffenden Neustadts mit Open Air Live-Auftritten fördert, wird koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt.