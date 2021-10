Worms: Weinmesse am 06. und 07. November 2021 – Vorverkauf beginnt

Worms – Der Herbst steht vor der Tür und so können sich Weinliebhaber ab sofort Karten für die 15. Wormser Weinmesse am 6. und 7. November im Vorverkauf sichern. An diesem Wochenende können Besucher wieder auf zwei Ebenen im Wormser Tagungszentrum zahlreiche Wein- und Sektspezialitäten von Winzern aus Worms und der näheren Region entdecken, probieren und kaufen. Eintrittspreise sowie weitere Informationen gibt es unter www.wormser-weinmesse.de.

Ticketpreise & Vorverkauf

Da die Durchführung der Wormser Weinmesse aufgrund der anhaltenden Corona-Situation lange Zeit ungewiss blieb, startet der Vorverkauf in diesem Jahr später als gewohnt. Auch sonst gibt es am 6. und 7. November ein paar Änderungen: Die Anzahl der teilnehmenden Weingüter musste reduziert werden und es gibt nun an beiden Tagen jeweils zwei buchbare Slots.

Jana Schmitt vom Projektmanagement im Wormser Tagungszentrum erklärt: „Natürlich stehen Gesundheit und Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher auch bei der Wormser Weinmesse im Vordergrund. Daher gilt im gesamten Haus die „2G+“-Regel (geimpft, genesen oder getestet) sowie Maskenpflicht mit Ausnahme beim Essen und Trinken am Platz. Die Zeit zwischen den Slots wird als einstündige Lüftungs- und Reinigungspause genutzt.“

Interessierte haben die Möglichkeit zwischen vier Terminen an zwei Tagen auszuwählen: Am Samstag, 6. November, von 12 – 15.30 Uhr oder 16.30 – 20 Uhr sowie am Sonntag, 7. November, von 11 – 14.30 Uhr oder 15.30 – 19 Uhr. Die Preise für die Tickets liegen im Vorverkauf bei 15 Euro für den früheren Mittagsslot und 17 Euro für den Nachmittagsslot. Pro Zeitslot werden maximal 500 Tickets verkauft. Der Vorverkauf endet am Freitag, 5. November, um 18 Uhr.

Die Veranstalter weisen darauf hin, Tickets ausschließlich dem jeweiligen Nachweis – geimpft, getestet oder genesen –entsprechend zu buchen. Der Nachweis wird am Veranstaltungstag vor Ort kontrolliert. Sollte das Ticket nicht dem Nachweis entsprechen, ist ein Einlass nicht möglich.

Im Ticketpreis enthalten sind ein Weinglas der Firma SCHOTT ZWIESEL, der Übersichtsflyer sowie das Kombi-Ticket des VRN zur An- und Abreise. Auf der Messe erhalten die Gäste Wasser und Brot und können am Gewinnspiel teilnehmen. Ein Rahmenprogramm findet in diesem Jahr nicht statt.

Karten gibt es im Vorverkauf beim TicketService Worms, Rathenaustraße 11, Telefon unter 06241-2000-450, im Internet unter www.wormser-weinmesse.de sowie bei allen anderen TicketRegional-Vorverkaufsstellen.