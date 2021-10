Schifferstadt: Infostand zum Einbruchschutz am 22. Oktober 2021

Schifferstadt – Am Freitag, 22. Oktober 2021, laden die städtischen Sicherheitsberater für Senioren (SfS) zusammen mit der Polizeiinspektion Schifferstadt von 9 bis 12 Uhr zu einem Informationsstand rund um das Thema Einbruchschutz auf den Schillerplatz ein.

Gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit und in Anbetracht des am 31. Oktober bevorstehenden „Tag des Einbruchschutzes“ sei es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger für effektive Sicherungstechnik am Eigenheim zu sensibilisieren, finden die Sicherheitsberater. Daher erfahren Besucherinnen und Besucher des Infostandes welche Möglichkeiten es hierfür gibt. Zudem erhalten sie eine Grundschutzberatung zum Thema Einbruchschutz.