Ludwigshafen: Stadtnotizen 13.10.2021

Draußen. Kunst, Architektur, Stadtkultur: Kunst und Kirche

Kunst gibt es nicht nur im Museum zu sehen: Während der Schließzeit des Wilhelm-Hack-Museums bietet Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann Entdeckungstouren zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt an. Von junger Graffiti-Kunst bis zu Kunst am Bau – bei Themen wie „Young Urban Art in LU“, „Säulen und Stelen“ oder „Architektur der 1950er/1960er-Jahre“ zeigt Ursula Dann auf ihrem Rundgang zahlreiche künstlerische und architektonische Highlights.

„Kunst und Kirche“ stehen im Mittelpunkt der Tour am Samstag, 23. Oktober, 15 bis 17 Uhr. Ursula Dann nimmt die Teilnehmer mit in die Welt der sakralen Architektur und Kunst der Kirchen im Zentrum der Stadt. Start des Rundgangs ist die Kirche St. Ludwig, die mit den markanten Doppeltürmen ab 1857 im neoromanischen Stil errichtet wurde und heute nach ihrer beträchtlichen Beschädigung im Zweiten Weltkrieg in moderner Formsprache erstrahlt.

Weiter führt die Tour zum „Turm 33″/“La Torre Da Angelo“, dem neugotischen Turm am Lutherplatz, der ehemals zur Lutherkirche gehörte. Er blieb als Mahnmal der Zerstörungen und Opfer beider Weltkriege stehen. Heute wird er als Restaurant und als kultureller Veranstaltungsort genutzt. An der Stelle des ehemaligen Kirchen-Langhauses befindet sich der Lutherbrunnen von Gernot und Barbara Rumpf mit vielfältigen Bezügen zum Kirchenbau. Zum Abschluss wird die Melanchthonkirche besucht, die 1943 als „Notkirche“ errichtet wurde und damit neue architektonische Impulse in der Kriegszeit setzte. Bis heute wird ein Großteil dieser Kirchen wegen ihrer zeitlosen Architektur und Funktionalität geschätzt und genutzt.

Die Führung ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmer liegt bei zehn bis 15. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Aufgrund der Platz- und Teilnehmerbeschränkungen ist eine Voranmeldungen erforderlich unter Telefon 0621 504-3519 oder E-Mail: hackmuseum@ludwigshafen.de. Treffpunkt für die Tour ist vor der Kirche St. Ludwig in der Bismarckstraße.

Gemüse fermentieren mit der VHS

In einem Tageskurs der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Samstag, 30. Oktober 2021, von 10 bis 13.45 Uhr erlernen Teilnehmende Kenntnisse über Zutaten, Methoden und die nötigen Handgriffe, um Gemüse zu fermentieren. Sicherlich denken beim Stichwort „Fermentieren“ die meisten sofort an das klassische Sauerkraut. Bei der Herstellung von Sauerkraut gibt es interessante Abwandlungen, und auch anderes Gemüse lässt sich vielseitig fermentieren. Durch das Fermentieren lässt sich Gemüse haltbar machen und bildet obendrein sogar noch gesunde Nährstoffe. Fermentieren von Frischgemüse ist unkompliziert, preiswert und macht wenig Arbeit. Das fermentierte Gemüse unterstützt die Darmflora und stärkt das Immunsystem. Es gibt unterschiedliche Methoden, Gemüse zu fermentieren und es lässt sich ohne besonderes Zubehör zubereiten. Zum Abschluss des Kurses gibt es eine Verkostung mit einem Brotaufstrich und einem Salat aus fermentiertem Gemüse.

Der Kurs kostet 27 Euro plus Lebensmittelkosten von 12 Euro.

Anmeldungen nimmt die VHS unter 0621 504-2238 entgegen oder online auf der Seite www.vhs-lu.de.

„Denken wie ein Oktopus, oder: Tentakuläres Begreifen“: Öffentliche Führungen

Während der Laufzeit der Ausstellung „Denken wie ein Oktopus, oder: Tentakuläres Begreifen“, die bis 9. Januar 2022 in der Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, zu sehen ist, sind Interessierte jeden Sonntag um 15 Uhr zu einer öffentlichen Führung mit Ursula Dann eingeladen. Der Eintritt ist frei. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln.

Sind die Sprachen der Tiere wirklich so anders als die vielen Sprachen des Menschen? Wie wäre es, mit acht Tentakeln zu denken? Auf welche Weise schreiben wir uns in das Gedächtnis einer Krähe ein? Und können wir uns in Gebärden mit einer Gorilladame unterhalten?

Diese und ähnliche Fragen beantwortet die Kunstvermittlerin Ursula Dann in ihrer Führung durch die Ausstellung. Die Ausstellung nimmt den Wandel im Tier-Mensch-Verhältnis in den Blick und kreist dabei um Aspekte der Sprachfähigkeit und des gegenseitigen Verständnisses. Am Sinnbild des hochintelligenten Oktopus, dessen Denk- und Sinnesapparat grundsätzlich anders strukturiert ist als der des Menschen, werden Perspektivverschiebungen ästhetisch in den Raum gestellt. In den künstlerischen Arbeiten der Schau werden Überlegungen aufgegriffen, die das bisherige Tier-Mensch-Verhältnis hinterfragen.

Ausgabe von kostenlosen Laubsäcken für öffentliche Straßenbäume

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) stellt Bürger ab sofort, bis Freitag, 3. Dezember 2021, für das Einsammeln des Herbstlaubs von öffentlichen Straßenbäumen kostenlos Laubsäcke zur Verfügung. Die Säcke aus grünem Kunststoffregenerat können an dem entsprechenden Straßenbaum abgestellt werden. Sie werden von der Straßenreinigung mit der turnusmäßigen Reinigung abgeholt. Es können hierfür auch weiterhin andere Säcke verwendet werden.

Für Gartenlaub, Baum- und Heckenschnitt von privaten Grundstücken können weiterhin Jutesäcke verwendet werden. Diese werden bei den im Abfall- und Wertstoffkalender markierten Grünabfall-Sammelterminen mitgenommen. Grünabfall, der in Kunststoffsäcken bereitgestellt wird, wird nicht entsorgt. Bei allen Wertstoffhöfen können Grünabfälle und damit auch die Laubsäcke kostenlos abgegeben werden. Erhältlich sind die grünen Laubsäcke in der Betriebszentrale des Entsorgungsbetriebes des WBL, Kaiserwörthdamm 3a. Zusätzlich sind diese auch in den Büros der Ortsvorsteher, den Bürgerbüros Achtmorgenstraße, Oppau und Oggersheim sowie der Bürgerinfo im Rathaus erhältlich.