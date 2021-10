A65/AS Haßloch (ots) – Wegen Spritmangel bildete sich heute (13.10.2021) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr ein Rückstau auf der A65 bei der AS Haßloch (Fahrtrichtung Karlsruhe) bis zur AS Dannstadt.

Ein 44 Jahre alter Autofahrer hatte beim Befahren der A65 die Tankuhr nicht im Blick und verursachte einen kilometerlangen Stau im dortigen Baustellenbereich. Mit vereinten Kräften wurde das Fahrzeug an eine 600 Meter weite Nothaltebucht geschoben. Der Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.