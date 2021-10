Nach Schockanruf – Tochter kontaktiert und Betrug verhindert

Nauheim/Groß-Gerau (ots) – Ein 72 und 76 Jahre altes Ehepaar erhielt am Dienstagmittag (12.10.) den Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin, die den Senioren am Hörer vorgaukelte, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun zur Verhinderung der Haft 80.000 Euro fällig würden. Besonders perfide: Die vermeintliche Tochter wird anschließend von der Betrügerin weinend ans Telefon geholt und verstärkt wird der Schockeffekt anschließend noch durch ein zeitgleiches Gespräch per Handy mit einem erfundenen Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Weil die Angerufenen zunächst angeben, den Betrag nicht aufbringen zu können, gehen die Betrüger auf 40.000 Euro herunter und fragen zudem nach möglichem Goldschmuck. Das Ehepaar wird daraufhin misstrauisch und macht das einzig Richtige: Die Senioren kontaktieren ihre Tochter und damit fliegt der Schwindel unmittelbar auf.

Vor diesem Hintergrund und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere betrügerische Anrufe erfolgen, werden die Beamten nicht müde, erneut und eindringlich zu warnen!

Lassen Sie sich von den perfiden Geschichten, deren Variationsbreiten uferlos scheinen, z.B. die des Enkels, der ihr Geld nach einem tragischen Unfall benötigt oder Familienangehörigen, die schwer verletzt im Krankenhaus liegen, nicht beeindrucken! Die Kriminellen haben nur eines im Sinn: Sie wollen an die Daten und das Geld der Angerufenen kommen. Daher gilt: Bleiben Sie wachsam und legen Sie auf. Im Zweifel kontaktieren Sie ihre Polizei vor Ort.

Einbruch in Restaurant – Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim (ots) – Ein Restaurant in der Kohlseestraße geriet in der Nacht zum Dienstag (12.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in das Lokal. Dort ließen die ungebetenen Besucher anschließend eine Kasse sowie Münzgeld mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Unfall im Kreuzungsbereich – Mehrere verletzte Personen

Gernsheim/B44/B426 (ots) – Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 44 und 426 bei Gernsheim ereignete sich am Mittwochmorgen (13.10.) ein Unfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 5.45 Uhr alarmiert und begaben sich umgehend zum Unfallort. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 53-jähriger Fahrer mit seinen fünf Insassen in einem Kleinbus der Marke “Ford” auf der Bundesstraße 426 in Fahrtrichtung Gernsheim unterwegs. Ebenfalls mit einem Transporter, ein silberner Opel, befuhr ein 39 Jahre alter Wagenlenker die Bundesstraße 44 aus Biebesheim kommend in Fahrtrichtung Gernsheim. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Transporter, woraufhin der blaue Ford auf die Seite fiel.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden aus dem blauen Wagen drei Männer im Alter von 25-47 Jahren und eine 23-Jährige leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wie genau sich der Unfall zugetragen hat, muss nun im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei in Gernsheim um Kontaktaufnahme von Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06258/93430 zu melden.

Kreis Bergstraße

Tresor in Schreinerei aufgebrochen – Autobatterie aus Bürocontainer geklaut

Mörlenbach (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 13.10.2021 wurde eine Schreinerei in der Bonsweiherer Straße von Kriminellen heimgesucht. Die Kriminellen brachen zunächst ein Firmentor auf, um im Weiteren eine Hallentür gewaltsam öffnen zu können. Im Gebäude wurde letztendlich der Tresor aufgebrochen und die darin befindlichen Firmenunterlagen sowie Bargeld gestohlen.

In derselben Nacht ist auch in einem Bürocontainer Im Trautmannsklingen eingebrochen worden. Die Kriminellen nahmen dort eine gebrauche Autobatterie mit.

In beiden Fällen haben Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim die Ermittlungen übernommen. Wer in den Bereichen Verdächtiges beobachtet hat, wendet sich bitte unter der 062512 / 706-0 an die Beamten.

Odenwaldkreis

Großflächige Farbschmierereien an Schule

Bad König (ots) – Großflächig wurden in roter und schwarzer Farbe ein Teil der Fassade einer Schule in der Mainstraße und die Seitenwand einer nahe gelegenen Garage beschmiert. Die Beseitigung des Schadens wird mindestens 1.000 Euro kosten. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass die Schmierereien von Kindern oder Jugendlichen angebracht wurden.

Die Tatzeit liegt zwischen dem letzten Freitag (08.10) und Dienstagmorgen (12.10.). Wer Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht hat oder Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte in Erbach bei der Polizei (K 41). Telefon: 06062 / 953-0.

Zufallsfund – Polizei findet Cannabispflanze in Wohnung

Brensbach (ots) – Bei einer geplanten Festnahme, bei der ein 29 Jahre alter Mann gezielt in einer Wohnung in einem Ortsteil von Brensbach gesucht wurde, haben Beamte der Polizeistation Höchst am späten Dienstagabend (12.10.) eine Cannabis-Pflanze samt Aufzuchtequipment sowie ein Behältnis mit rund 90 Gramm Amphetamin sichergestellt. Die knapp zwei Meter hohe Pflanze hat nach bisherigen Erkenntnissen der Gesuchte für den Eigenbedarf, zur Deckung seines Marihuanakonsums, angebaut.

Gegen ihn wurde eine weitere Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Der 29-Jährige war zum Durchsuchungszeitpunkt nicht in der Wohnung. Nach ihm wird weiterhin gefahndet, weil er von der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen eines zurückliegenden Drogendelikts gesucht wird. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von über 1390 Euro hat er bislang noch nicht bezahlt.

Drogen und anderes Beweismittel beschlagnahmt

Odenwaldkreis (ots) – Rauschgiftfahnder der Odenwälder Kriminalpolizei (K 34) ermitteln gegen einen 28 Jahre alten Mann aus Michelstadt, weil er im Verdacht steht im Odenwaldkreis mit Drogen zu handeln. In seiner Wohnung beschlagnahmten die Beamten ein Smartphone, mit dem möglicherweise illegale Drogengeschäfte durchgeführt wurden, rund 400 Gramm Marihuana, Amphetamin und etwa 85 Gramm Kokain. Auch wurden Feinwaagen und drogentypisches Verpackungsmaterial aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte im Vorfeld beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirken können. Gemeinsam mit Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Südhessen und einem Rauschgiftspürhund wurde die Wohnanschrift des Tatverdächtigen am 4. Oktober aufgesucht.

Der tatverdächtige 28-Jährige wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen. Er wurde gestoppt, als er mit einem Auto unterwegs war. Weil der Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist, wurde zudem Anzeige erstattet und eine Blutentnahme durchgeführt.

