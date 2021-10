Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

A65/AS Haßloch – Staubildung wegen Spritmangel

Wegen Spritmangel bildete sich heute (13.10.2021) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr ein Rückstau auf der A65 bei der AS Haßloch (Fahrtrichtung KA) bis zur AS Dannstadt. Ein 44 Jahre alter Audifahrer hatte beim Befahren der A65 die Tankuhr nicht im Blick und verursachte einen kilometerlangen Stau im dortigen Baustellenbereich. Mit vereinten Kräften wurde das Fahrzeug an eine 600 Meter weite Nothaltebucht geschoben. Der Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Hinterweidenthal (ots) – Am Dienstag, 12.10.2021, gegen 23.00 Uhr kontrollierten

Beamte der Polizeiinspektion Dahn einen 28-jährigen Autofahrer, der die B10 aus

Richtung Landau kommend in Fahrtrichtung Pirmasens befuhr. Bei der Kontrolle

konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt wer-den, weshalb die

Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet./pidn