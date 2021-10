A65/AS B10 – Fehler bei Wiedereinscheren führt zum Verkehrsunfall

A65/AS B10 (ots)

Ein 63 Jahre alter PKW-Fahrer überholte kurz nach 13 Uhr (13.10.2021) auf der A65 bei der AS LD-Nord/B10 einen Lastzug, weil er auf der B 10 in Richtung Annweiler weiterfahren wollte. Dabei schnitt er diesen beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur. Der 54-jährige LKW bremste seinen Lastzug ab, wich auf die linke Fahrspur aus und kollidierte mit einem Wohnmobil, das bereits zum Überholen angesetzt hatte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kam es zu einer kilometerlangen Staubildung. Gegen 14.15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

A65/Edenkoben – Fünf Wildscheine überfahren

A65/Edenkoben (ots)

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer kollidierte am frühen Morgen (13.10.2021, 5 Uhr) auf der A65 bei Edenkoben (Fahrtrichtung Karlsruhe) gleich mit fünf Wildschweine und machte sich aus dem Staub, ohne die Polizei zu informieren. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin erkannte die Unfallstelle nicht rechtzeitig und fuhr über die getöteten Tiere. Hierbei wurde ihr Fahrzeug so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Essingen (ots)

Am Montag, dem 12.10.2021, zwischen 07:00 Uhr und 20:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Hochstadter Straße in Essingen eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch ein Fenster im Erdgeschoß gewaltsam Zugang in den Wohnraum und entwendete dort diverse Gegenstände von noch unbekanntem Wert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Lustadt – Zeuge verhindert Einbruch

Lustadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte gestern einen Einbruch in ein Vereinsheim in der Oberen Hauptstraße in Lustadt verhindern. Gegen 13.30 Uhr beobachtete er drei Jugendliche, wie diese durch ein eingeworfenes Fenster in das Gebäude klettern wollten. Als sie den Zeugen bemerkten, beendete sie ihr Vorhaben und flüchteten zu Fuß. Da der Zeuge sich auch die Bekleidung der Täter gemerkt hatte, konnten diese kurze Zeit später in der Bahnhofstraße durch die Polizei festgenommen werden. Die drei Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren gestanden unmittelbar ihre Tat und wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Essingen – Verkehrsunfallflucht

Essingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrerin kollidierte am Dienstagabend gegen 21:23Uhr mit der Straßenbeschilderung in der Kreiselausfahrt am Essinger Kreisel auf der B 272 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Mercedes handeln. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.