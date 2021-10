Leimersheim – aggressiver Autofahrer

Gestern Nachmittag kam es auf der Landstraße 553 zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer überholte zunächst einen vor ihm fahrenden PKW. Der Fahrer wollte sich dies offenbar nicht gefallen lassen und fuhr mehrfach sehr dicht auf den nun vor ihm fahrenden PKW auf. Im Anschluss überholte er ihn und bremste am Ortseingang von Leimersheim unvermittelt stark ab, sodass der hinter ihm fahrende Autofahrer nicht mehr bremsen konnte und es zum Unfall kam. Vor Ort entwickelte sich zwischen den beiden Autofahrern eine handfeste Auseinandersetzung. Als sich ein Zeuge einmischte, flüchtete der 54-jährige Unfallverursacher. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte seine Identität schnell geklärt werden. Da er keinen Führerschein besitzt, erwarten ihn gleich mehrere Strafverfahren.

Wörth am Rhein; Anrufe von falschen Polizeibeamten

Wörth am Rhein; In den letzten Tagen kommt es wieder vermehrt zu Anrufen von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. In den Telefonaten mit den Bürgern werden meist bevorstehende Einbrüche mitgeteilt und man soll seinen Schmuck den Betrügern aushändigen. Zur angeblichen Bestätigung würde man die Angerufenen mit der Rufnummer „110“ anrufen. In den hier bekannten Fällen handelten die Angerufenen alle richtig und ließen sich nicht auf den Betrug ein. Ihre Polizei würde niemals nach ihren Schmuck oder Bargeldverhältnissen fragen und auch keine Sachen vorsichtshalber abholen. Bleiben sie skeptisch und aufmerksam.

Weiter Informationen erhalten Sie auf unserer Präventionsseite unter https://s.rlp.de/rJDWx