Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Limburgerhof) Betrugsmasche über WhatsApp

Limburgerhof (ots)

Ein 72-Jähriger erhielt über zwei vermeintlich neue Handynummern seines Sohnes Nachrichten. Inhalt der Nachrichten war, dass der Herr seinem angeblichen Sohn Geld überweisen soll. Urlaubsbedingt war keine Kontaktaufnahme zwischen Vater und Sohn möglich, sodass der Herr einen fünfstelligen Betrag auf die genannten Konten überwies. Nach einer Kontaktaufnahme mit dem „echten“ Sohn stellte sich heraus, dass der 72-Jährige durch Betrüger getäuscht wurde. Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen durch Nachrichten oder Telefonanrufe aufgefordert werden, Geld zu überweisen. Rufen Sie immer bei dem Angehörigen telefonisch an und vergewissern sich, dass es sich um keinen Betrüger handelt. Sollten weitere Zweifel bleiben, kontaktieren Sie Ihre Polizeidienststelle vor Ort.

(Schifferstadt) Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Schifferstadt (ots)

Eine 50-jährige PKW-Fahrerin befuhr am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, die Ernst-von-Gagern-Straße in Richtung Salierstraße. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich übersieht die Fahrerin einen von links kommenden, bevorrechtigten 57-jährigen PKW-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.500 Euro. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.