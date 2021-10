Speyer – Kontrollstelle in der Wormser Landstraße

Am 12.10.2021 zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr richtete die Polizei Speyer eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße ein. Dabei wurden 21 Fahrzeuge kontrolliert. Die überwiegende Zahl der Fahrzeugführer wurde beanstandungsfrei kontrolliert. Sechs Mängelberichte wurden wegen nicht mitgeführter Warnwesten, Warndreiecke, Verbandskästen und Dokumenten ausgestellt.

Speyer – Rotlicht missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Am 12.10.2021 um 15:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rheinauen mit seinem PKW die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Norden und missachtete an der Einmündung zum Alten Postweg das Rotlicht einer Ampel. Eine 56-jährige Frau aus Speyer bog in diesem Moment aus dem Alten Postweg nach links in die Wormser Landstraße ein. Die beiden PKW kollidierten seitlich miteinander. Verletzt wurde niemand. An beiden PKW entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Gegen den 79-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Speyer – Versuchter Einbruch in Wohnung

In der Zeit vom 11.10.2021, 17:30 Uhr, bis zum 12.10.2021, 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Remlingstraße aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht, in die Wohnung einzudringen. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.