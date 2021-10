Angriff mit Pfefferspray – Zeugen gesucht! Wiesbaden,

Querfeldstraße, Dienstag, 12.10.2021, 21:15 Uhr

(ll) Gestern Abend wurde ein 16-Jähriger im Wiesbadener Nordosten von einem

bislang unbekannten Täter mit einem Pfefferspray angegriffen und geschlagen.

Nachdem durch den Täter zunächst telefonisch ein Treffen, mit dem 16-Jährigen in

der Querfeldstraße vereinbart worden war, kam man dort gegen 21:15 Uhr zusammen.

Hier griff nun der Täter den 16-jährigen Wiesbadener unvermittelt mit

Pfefferspray an und schlug ihm anschließend mit der Faust in das Gesicht. In der

Folge entstand ein Gerangel. Nachdem zwei Passanten auf die Auseinandersetzung

aufmerksam wurden, schritten sie ein und trennten die Beteiligten. Kurz darauf

entfernten sich sowohl der Angreifer, als auch der Geschädigte in verschiedene

Richtungen. Die Personalien der einschreitenden Zeugen sind ebenfalls nicht

bekannt. Diese sowie andere Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich beim Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0611 – 345 – 0 zu

melden.

Einbruch in Büroräume

Wiesbaden, Adolfsallee, Montag, 11.10.2021, 19:45 Uhr bis Dienstag, 12.10.2021,

08:10 Uhr

(ll) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Wiesbadener Innenstadt

zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus, in dessen Hochparterre sich Büroräume

befinden. Der oder die unbekannten Täter stiegen offensichtlich über einen

Treppenvorsatz auf den Balkon des in der Adolfsallee gelegenen

Mehrparteienhauses. Dort schlugen sie die Balkontür ein, um in den Innenraum zu

gelangen. Hier angekommen durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten unter

anderem Bargeld und mehrere Tablets. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

etwa 500EUR.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden

unter der 0611 – 345 – 0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Cafe

Wiesbaden, Karlstraße, Dienstag, 12.10.2021, 20:09 Uhr

(ll) Ein unbekannter Täter versuchte gestern Abend gewaltsam in ein in der

Wiesbadener Innenstadt gelegenes Cafe einzudringen. Gegen 20:09 Uhr verschaffte

sich der Täter in der Karlstraße Zugang zum Treppenhaus des Mehrparteienhauses.

Von dort wollte er in das Cafe gelangen und die Zugangstür aufhebeln. Bevor er

die Tür zum Cafe öffnen konnte, wurde er im Treppenhaus gestört und flüchtete in

der Folge in unbekannte Richtung. Der Täter soll männlich sein, dunkle Haare

sowie eine hohe Stirn und Geheimratsecken haben. Außerdem trage er einen

Schnauzer, einen Kinnbart sowie eine lange Hose mit auffälligem Reißverschluss

seitlich des rechten Oberschenkels. Weiterhin sei er mit einer Kapuzenjacke und

einer Bauchtasche unterwegs gewesen. Es entstand ein Sachschaden in bislang

unbekannter Höhe. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der 0611 – 345 0 zu melden.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Dienstag, 12.10.2021,

17:00 Uhr bis Mittwoch, 13.10.2021, 05:00 Uhr

(ll) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch führte Landespolizei wieder

Kontrollen im Rahmen der Konzeption „Sicheres Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte

der Überwachung lagen im Bereich der Parkanlage Warmer Damm, dem

Altstadtschiffchen und der Fußgängerzone. Es wurden mehrere Kontrollen von

Personengruppen durchgeführt. Hierbei konnte bei einer der kontrollierten Person

Betäubungsmittel festgestellt und ein Strafverfahren eingeleitet werden. Während

der Zeit von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr wurden darüber hinaus noch Kontrollen

innerhalb der Waffenverbotszone durchgeführt. Hier kam es erfreulicherweise zu

keinen Verstößen. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und

regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Außenaltar in Brand gesetzt, Lorch, Schwalbacher

Straße, festgestellt: Mittwoch, 13.10.2021, 02:00 Uhr

(ll) In Lorch wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Außenaltar einer

Kapelle durch ein Feuer beschädigt, die Polizei geht derzeit von Brandstiftung

aus. Ein oder mehrere unbekannte Täter suchten im Schutz der Dunkelheit eine

Kapelle in der Schwalbacher Straße in Lorch auf. Dort angekommen legten die

Unbekannten mehrere Äste auf einen Altar, welcher sich vor dem Gotteshaus befand

und zündeten diese an. Das entfachte Feuer beschädigte im weiteren Verlauf den

Altar, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000EUR entstand.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Pkw aufgebrochen, Niedernhausen-Oberjosbach, Jahnstraße, Montag, 11.10.2021,

17:30 Uhr bis Dienstag, 12.10.2021, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in

Niedernhausen-Oberjosbach in einen Pkw ein und entkamen daraufhin unbemerkt mit

ihrer Beute. Am Dienstagmorgen stellte der Halter eines Renault Clio fest, dass

aus seinem in der Jahnstraße abgestellten Fahrzeug mehrere Gegenstände fehlten.

Die Täter verschafften sich zuvor auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt

zum Fahrzeuginneren und stahlen dabei zwei Sporttaschen samt Inhalt. Im

Anschluss flüchteten die Unbekannten unbemerkt.

Die Ermittlungsgruppe in Idstein erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0.

Mauer beschädigt und geflohen, Hohenstein-Holzhausen über Aar,

Festerbachstraße, Montag, 04.10.2021, 19:15 Uhr bis Dienstag, 05.10.2021, 06:30

Uhr

(fh)Bereits vergangene Woche beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der

Festerbachstraße in Holzhausen über Aar eine Mauer und flüchtete. Das Fahrzeug

touchierte ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht vom 04.10.2021 zum

05.10.2021 die besagte Mauer und verursachte dabei einen Sachschaden von einigen

Hundert Euro. Der oder die Verantwortliche fuhr daraufhin davon.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Pkw löst Unfall aus – Zeugen gesucht, Idstein, Bundesstraße 275 /

Landesstraße 3274, Montag, 04.10.2021, 16:40 Uhr

(fh)Am Montag, dem 04.10.2021, ereignete sich auf der B 275 in Höhe Idstein ein

Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, dessen eigentlicher Verursacher flüchtig ist.

Gegen 16:40 Uhr befuhr eine 61 Jahre alte Wiesbadenerin mit ihrem Nissan Juke

die B 275 aus Richtung Waldems-Esch in Richtung Taunusstein. Unmittelbar hinter

der Wiesbadenerin fuhr ein 80 Jahre alter Rheingauer mit seinem Skoda. An der

Einmündung der L 3274 zur B275 bog ein unbekanntes Fahrzeug von der Landstraße

kommend auf den Einfädelungsstreifen der Bundesstraße ein. Von dort aus zog das

unbekannte Fahrzeug nach rechts dicht vor die Wiesbadenerin, welche daraufhin

stark abbremsen musste. Dem dahinterfahrenden 80-Jährigen gelang der

Bremsvorgang nicht rechtzeitig, sodass er auf den Nissan der 61-Jährigen

auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Ersten

Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen grünen, offenen Pritschen-LKW

handeln.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.