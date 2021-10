Frankfurt-Innenstadt: (Trick-)Diebe auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Nachmittag (12.10.2021) gelang es der Frankfurter

Polizei zwei Diebe auf frischer Tat zu erwischen und festzunehmen. Die

23-jährige Frau und der 26-jährige Mann werden noch heute dem Haftrichter

vorgeführt.

Gestern Nachmittag fiel einem Polizeibeamten ein „Pärchen“ auf, welches sich

sehr auffällig verhielt. Es suchte offenkundig nach Tatgelegenheiten, um

Wertgegenstände zu entwenden. Kurz darauf sollte sich der Eindruck bestätigen:

Auf der Zeil stahl die 23-Jährige zunächst einen Pullover. Anschließend verlegte

das Duo direkt in ein auf der Zeil befindliches Einkaufszentrum, wo es ein

Restaurant aufsuchte. Dort entwendeten die beiden mutmaßlichen Diebe einem

52-jährigen Mann Bargeld in Höhe von 90 Euro. Als die Tatverdächtigen nun

weiterziehen wollten, klickten für die zwei die Handschellen. Das Diebesgut

stellten die Zivilbeamten sicher.

Die 23-jährige Tatverdächtige und der 26-jährige mutmaßliche Dieb werden im

Laufe des Nachmittags dem Haftrichter vorgeführt, welcher über eine mögliche

Untersuchungshaft entscheiden wird. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Diebstahl vereitelt

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 12. Oktober 2021, erwischte

ein Handwerker einen 24-Jährigen Mann, als dieser versuchte, ein Lasermessgerät

aus dessen Fahrzeug zu stehlen.

Gegen etwa 11 Uhr hielt sich ein 50-jähriger Handwerker in der Kaiserstraße auf

und befand sich am Kofferraum seines Fahrzeuges. Zu diesem Zeitpunkt gelangte

ein 24-jähriger Mann über die Fahrertür in den Fahrzeuginnenraum. Das Objekt

seiner Begierde – ein Lasermessgerät, das er an sich nahm. Das diebische

Vorgehen blieb jedoch nicht lange unbemerkt. Der 50-Jährige stellte den jungen

Mann zur Rede, welcher das Gerät von sich warf und direkt zu flüchten versuchte.

Als der Handwerker den Langfinger am Ärmel packte, setzte dieser ein

Reizstoffsprühgerät ein und sprühte ihm ins Gesicht. In der Folge kam ein Zeuge

dem 50-Jährigen, welcher starke Augenreizungen davontrug, zu Hilfe. Gemeinsam

konnten sie den 24-Jährigen, der sich losreißen wollte und um sich schlug, bis

zum Eintreffen der Polizei festhalten. Letztlich ließ eine Streife bei dem

wohnsitzlosen Mann die Handschellen klicken und verbrachte ihn für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen zunächst auf ein Polizeirevier.

Der 24-jährige Festgenommene, der mittlerweile in den Haftzellen des

Polizeipräsidiums sitzt, soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zollfahndung gegen Handel mit unversteuerten Zigaretten – Verteilergruppierung zerschlagen

Zollfahndungsamt Frankfurt a.M.

Frankfurt am Main/Fulda (ots) – Ermittler des Zollfahndungsamts Frankfurt am

Main haben eine Verteilergruppierung illegaler Zigaretten im Raum Fulda

zerschlagen und mehrere Personen vorläufig festgenommen. Über 250.000 Stück

unversteuerte Zigaretten diverser namhafter Hersteller, rund 10.000 Euro

Bargeld, eine Schreckschusspistole sowie ein Fahrzeug im Wert von über 55.000

Euro stellten die Zollfahnder am 08.10.2021 bei den Durchsuchungen einer

Lagerhalle und mehrerer Wohnungen sicher.

Die bei der sachleitenden Staatsanwaltschaft Fulda anhängigen umfangreichen

Ermittlungen lassen auf ein regionales Handelsgeflecht der 54- und 56-jährigen

Tatverdächtigen schließen. Ziel der illegalen Gruppierung war es, die Tabakwaren

ohne gesetzlich erforderliche Steuerbanderolen gewinnbringend zu veräußern.

Unter Einbindung einer Spezialeinheit des Zolls und dem Einsatz der Operativen

Einheiten des Polizeipräsidiums Osthessen gelang es den Zollfahndern,

verfahrensrelevante Beweise zu sichern. Allein der Steuerschaden der am

08.10.2021 sichergestellten Zigaretten beläuft sich auf ca. 45.000 Euro, während

der Gesamtsteuerschaden sich in einem niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen

dürfte.

„Die Operativen Einheiten des Zolls und der Polizei sind praktisch unsere

„Augen“ vor Ort, wenn es darum geht, den mutmaßlichen Tätern auf die Schliche zu

kommen. Erst durch ein funktionierendes Zusammenwirken der Sicherheitsbehörden

ist eine effektive und zielführende Kriminalitätsbekämpfung möglich“, so die

Pressesprecherin des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main.