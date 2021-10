35-Jähriger animiert Kinder zum Steine auflegen am Bahnhof Malsch

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag (12. Oktober) verständigte ein Reisender am

Bahnhof Malsch die Polizei, nachdem eine männliche Person mehrfach den

Gleisbereich betreten und sich in Gefahr begeben hatte. Durch Zeugenbefragungen

stellte sich heraus, dass der Mann zudem zwei Kinder animieren wollte, Steine

auf die Gleise zu legen.

Anhand einer Personenbeschreibung gelang es den Beamten schnell, den

tatverdächtigen 35-Jährigen festzustellen. Zeugenaussagen bestätigen, dass sich

dieser zuvor im Gleisbereich aufhielt und mehrere Züge bereits einen

Achtungspfiff abgeben mussten. Durch die Befragung eines weiteren Zeugen stellte

sich heraus, dass der 35-Jährige iranische Staatsangehörige Steine auf die

Gleise im Bahnhof legte. Zwei Kinder die sich ebenfalls am Bahnhof aufhielten,

animierte er dabei, es ihm gleich zu tun.

Steine auf Gleiskörper zu legen ist kein Kavaliersdelikt. Fährt ein Zug über die

Steine können Splitter umstehende Personen treffen und schwer verletzen. Im

schlimmsten Fall kann es dabei sogar zu Zugentgleisungen kommen.

Der 35-Jährige wurde noch vor Ort auf sein strafbares Handeln hingewiesen. Ihn

erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Kinder haben sich richtig verhalten, Abstand zu den Gleisen gehalten und

sich auf diese gefährlichen Handlungen nicht eingelassen.

Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen gibt es unter

www.bundespolizei.de

Neureut – Schwerer Unfall durch Missachtung von Rotlicht

Karlsruhe (ots) – Kurz vor 07.00 Uhr ereignete sich auf der Linkenheimer

Landstraße bei Neureut ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 70jähriger PKW-Lenker

hatte das Rotlicht der Ampelanlage missachtet und kollidierte mit einem

geradeaus bei Grünlicht fahrenden Pkw, der durch den Aufprall abgewiesen wurde

und in den Graben kam. Der Verursacher sowie seine 67jährige Beifahrerin wurden

schwer verletzt. Der Lenker des beteiligten Fahrzeugs war in seinem Fahrzeug

eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er erlitt nur

leichte Verletzungen. Alle Personen mussten in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert werden. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit starken

Kräften eingesetzt. Es entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Gesamtschaden

von ca. 40000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis

09.00 Uhr gesperrt.

Karlsruhe – Fahrradfahrer beleidigte Pkw-Fahrerin und beschädigte deren Fahrzeug

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am

Dienstagnachmittag auf der Weinbrennerstraße eine Pkw-Fahrerin zunächst

beleidigt und anschließend den Pkw beschädigt. Die Frau fuhr gegen 14.00 Uhr auf

der Weinbrennerstraße in Richtung Yorckstraße und überholte vor dem Kreisverkehr

einen Radfahrer. Als sie in den Kreisverkehr einfahren wollte, hielt der

Radfahrer neben ihr an, beleidigte die Frau und schlug auf das Dach des Pkw.

Anschließend schlug er noch mit der Faust gegen die Windschutzscheibe, die

dadurch im rechten Bereich splitterte. Danach fuhr er über die Wichernstraße

davon. Der Fahrradfahrer wird als ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank

beschrieben. Er hatte einen grauen Vollbart, blaue Augen, trug eine Brille und

war komplett schwarz gekleidet. Er fuhr vermutlich ein E-Bike mit einer

Satteltasche am Gepäckträger.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf den Fahrradfahrer geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Mühlburg, Telefon

0721/95990 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei sucht weitere Geschädigte nach eventuellem Einsatz von Pfefferspray in Vierordtbad

Karlsruhe (ots) – Am späten Dienstagabend kam es im Vierortbad in der Ettlinger

Straße vermutlich zur Freisetzung von Reizgas. Hierbei kam es bei mehreren

Gästen sowie bei Mitarbeitern zu Reizhusten. Fünf der Mitarbeiter wurden

vorsorglich durch den alarmierten Rettungsdienst untersucht.

Nach aktuellem Sachstand wurde über die Rettungsleitstelle gegen 22:45 Uhr,

zunächst ein Gasaustritt gemeldet. Die Messungen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe

ergaben keinerlei Anhaltspunkte für einen Gasaustritt. Vielmehr dürfte es sich

um freigesetztes Reizgas gehandelt haben. Die geschädigten Mitarbeiter des Bades

gaben an, dass um ca. 22 Uhr ein Gast aus dem Flur, welcher zu den Umkleiden

führte, in Richtung Eingang gekommen sei. Dieser soll lautstark gehustet haben.

Ob der Mann das Reizgas im Schwimmbad versprühte oder selbst Opfer der

Reizgasattacke war, ist zum aktuellen Sachstand nicht bekannt.

Da zum Eintreffzeitpunkt der Rettungskräfte bereits mehrerer Gäste das

Schwimmbad verlassen hatten, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren

Geschädigten und Zeugen.

Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721 666-3411 zu melden.

Stutensee – Jugendlicher wird Opfer eines räuberischen Diebstahls – zwei Tatverdächtige festgenommen

Karlsruhe (ots) – Opfer eines räuberischen Diebstahls wurde am Dienstagabend ein

15-jähriger Jugendlicher an einer Straßenbahnhaltestelle in Blankenloch. Die

beiden ebenfalls jugendlichen Beschuldigten konnten im Rahmen der Fahndung in

einer Straßenbahn durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Der 15-jährige Geschädigte traf wohl auf die beiden Tatverdächtigen als er gegen

20.50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Blankenloch auf einen Freund

wartete. Die jungen Leute kamen offenbar ins Gespräch und man lief zusammen auf

einen in der Nähe gelegenen Parkplatz. Nach ersten Ermittlungen dort bedrohte

der eine der beiden Tatverdächtigen den Geschädigten verbal und forderte dessen

mitgeführte Sporttasche. Dieser fühlte sich massiv bedroht, da der Forderung

auch noch durch eine körperliche Berührung Nachdruck verliehen wurde. Der

!5-jährge Tatverdächtige nahm die Tasche und ging mit seinem14-jährigen

Begleiter, dem bislang offenbar keine Tathandlung nachgewiesen werden konnte,

weg.

Der Geschädigte verständigte über Angehörige die Polizei. Im Rahmen der Fahndung

wurden die beiden Tatverdächtigen nach einem Hinweis eines Straßenbahnführers an

der Straßenbahnhaltestelle „Mühlenweg“ in der Bahn durch Polizisten

festgenommen. Sie hatten teilweise noch Gegenstände aus der Sporttasche bei

sich. Die Tasche selbst hatten sie in ein Gebüsch geworfen.

Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen an ihre Angehörigen übergeben.