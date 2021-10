Heidelberg-Rohrbach: Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger eskaliert – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es im Waldshuter Weg zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger – der

Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

Beleidigung und Körperverletzung. Ein 39-Jähriger ging gegen 14:40 Uhr mit

seinem Kleinkind zu Fuß auf dem Waldshuter Weg als hinter ihnen ein Pkw mit

hoher Geschwindigkeit ebenfalls in die Straße einbog. Der 39-Jährige zog sein

Kind reaktionsschnell zur Seite um einen Zusammenstoß mit Auto zu verhindern.

Als der Mann dann mit seinem unverletzten Sohn weiter auf der Straße lief, fuhr

der BMW-Fahrer diesen kurz hinterher wobei er sein Fahrzeug stoppte, ausstieg

und unvermittelt auf den 39-Jährigen zulief. Dabei soll der Fahrer diesen

beleidigt und nach hinten gestoßen haben. In der anschließenden verbalen

Auseinandersetzung schlug der Fahrer dem Mann mit der flachen Hand ins Gesicht

worauf zu einem Gerangel gekommen sein soll. Gleich darauf stieg der PKW-Lenker

wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der 39-Jährige erstattete hierauf

Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler suchen Zeugen, die das Geschehen

beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4111 zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Bücher in Brand gesetzt – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Während der Streifenfahrt wurden Beamte des Polizeireviers

Heidelberg-Nord gegen 3 Uhr auf ein Feuer in der Ladenburger Straße aufmerksam.

Mittig auf der Fahrbahn hatten Unbekannte knapp 15 Bücher abgelegt und diese

angezündet. Mit Wasser aus einem nahgelegenen Brunnen konnte das Feuer von den

Uniformierten schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen nach stammen die

Bücher aus dem städtischen Bücherregal, dass sich in unmittelbarer Nähe

befindet. Wer den Brand legte ist bislang nicht bekannt. Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter 06221 4569 an die Ermittler zu wenden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Gullydeckel ausgehoben – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Dienstag hebelten bislang Unbekannte zwei Gullydeckel in

der Schützenstraße aus der Fassung und versenkten die Deckel anschließend im

Schacht. Glücklicherweise wurde kein Verkehrsteilnehmer hierdurch geschädigt.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben die Gefahrenlage vor Ort

umgehend nach ihrer Alarmierung beseitigen können und ermitteln nun wegen des

Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise

zu dem oder den Tätern geben können oder Verdächtiges am Dienstag von 0 Uhr bis

14 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06221 34180 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Garage in Vollbrand – PM Nr. 2

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am 12.10.2021 kam es gegen 20 Uhr zu einem Vollbrand

einer freistehenden Garage in der Neuen Schlossstraße in Heidelberg. Das Feuer

konnte durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg nach kurzer Zeit gelöscht werden. In

der Garage gelagerter Unrat wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Im Zuge

der ersten Ermittlungen am Brandort verdichteten sich die Hinweise auf eine

vorsätzliche Brandlegung. Noch während der Maßnahmen am Tatort, konnte ein

69-Jähriger aus Heidelberg als Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach der

Festnahme griff der Tatverdächtige die Polizeibeamten mit Fäusten und Tritten

an. Unter dem Einsatz von Pfefferspray konnte er schließlich überwältigt werden.

Die Polizeibeamten blieben bei dem Angriff unverletzt. Der Sachschaden der

Garage wird auf 3.000 EUR geschätzt. Der 69-Jährige muss sich wegen

Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte übernommen.