Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Wachenheim: Werkzeug aus Garage entwendet

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten Werkzeug und verschiedene Elektrogeräte im Wert von etwa 2000 Euro aus einer Garage in der Straße Im Sandgarten in Wachenheim an der Weinstraße. Hierbei verschafften sie sich unbemerkt Zugang über eine Seitentür der Garage.

Haßloch: Zu tief ins Glas geschaut…

Haßloch (ots) – Zu tief ins Glas geschaut hat am Dienstagabend (12. Oktober 2021, 23:40 Uhr) der Fahrer eines Ford in der Richard-Sang-Straße. Bei einer Routinekontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test zeigt 1,63 Promille. Für den 57-Jährigen war die Fahrt zu Ende. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein blieb bei der Polizei. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Grünstadt: Einbrecher festgenommen und Diebesgut sichergestellt

Grünstadt, Bahnhofstraße – 13.10.2021, 0:00 Uhr (ots) – Der Geschädigte eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße informierte die Polizei über einen Einbruch in sein Geschäft. Ein Fenster sei aufgebrochen und auf dem Gehweg lägen Zigarettentabak (aus seinem Geschäft). Nach ersten Feststellungen wurden mehrere Hundert Euro Bargeld, Zigaretten und Tabak gestohlen. Der Täter wurde von einer Videoüberwachung erfasst. Kurz nach der Tat wurden die Beamten zu einem Hausstreit gerufen. Nachbarn gaben an, dass ein Mann seine Freundin „mal wieder“ verprügeln würde. Bei dem Täter handelte es sich um einen amtsbekannten 40-Jährigen aus Grünstadt. Bei der Überprüfung erkannten die Beamten, dass es sich um den Einbrecher aus der Bahnhofstraße handelte. Bei seiner Dursuchung wurde das entwendete Bargeld, sowie Zigaretten und Tabak aus dem Einbruch aufgefunden und sichergestellt. Der 40-Jährige soll am 13.10.2021 dem Haftrichter vorgeführt werden. Wir berichten nach.

Grünstadt: Zahlreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Grünstadt (ots) – Am Montag, 11.10.2021 zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Grünstadt zahlreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei wurden 12 Fahrzeugführer aufgrund nicht angelegtem Sicherheitsgurt verwarnt. Zudem müssen 7 weitere Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt rechnen.

