Ein vor einer Pizzeria abgestelltes E-Trekkingrad entwendet

Melsungen (ots) – Am Dienstagnachmittag 12.10.2021 wurde ein E-Trekkingrad vor einer Pizzeria in der Straße “Zum Pfieffrain” in Melsungen gestohlen. Der Besitzer hatte sein Rad für nur wenige Minuten unverschlossen vor der Pizzeria abgestellt. Als dieser nach 5 Minuten zu seinem E-Bike zurückkehrte war dies verschwunden. Es handelt sich um ein schwarzes Damen-E-Trekkingrad der Marke Winora.

Zum Zeitpunkt des Vorfalles war eine rot-schwarze Lenkertasche sowie eine schwarze Satteltasche (beidseitig) am Rad angebracht. Außerdem war an dem Rad ein Yamaha-Akku verbaut. Zum Wert des gestohlenen Rades können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Drei Gartenhütten aufgebrochen

Gudensberg-Maden (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.-12.10.2021) wurden insgesamt 3 Gartenhütten in der Obervorschützer Straße und im Lerchsfeld durch unbekannte Täter aufgebrochen. Dabei hebelten sie teilweise die Türen auf oder schnitten die vorhandenen Vorhängeschlösser der Zugangstüren mit einem Bolzenschneider auf.

Gestohlen wurde nichts. Es entstand allerdings Sachschaden insgesamt in Höhe von ca. 1.100 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

