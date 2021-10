Fahrradfahrer bricht sich beide Arme

Kassel-Niederzwehren (ots) – Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag 09.10.2021 in Niederzwehren zwischen 2 Radfahrern ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie der beteiligte 32-jährige Mann aus Baunatal bei der Polizei berichtete, war er gegen 14:30 Uhr mit seinem roten Mountainbike auf der Dittershäuser Straße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs, als ihm im Bereich der Karlsbader Straße ein anderer Fahrradfahrer entgegenkam.

Da dieser nach Schilderung des Baunatalers wegen eines geparkten Autos ausgewichen und auf seiner Fahrspur unterwegs war, erschreckte sich der 32-Jährige und bremste ruckartig, sodass er wegen des blockierten Vorderrades über den Lenker stürzte. Der andere Radfahrer hielt sofort an und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Nachdem sich beide Männer in einem kurzen Gespräch verständigt hatten, dass sie nicht verletzt sind und keine Schäden entstanden sind, setzten sie jeweils ihren Weg fort, ohne die Personalien auszutauschen.

Wegen später eintretender Schmerzen begab sich der 32-Jährige dann in ein Krankenhaus, wo festgestellt wurde, dass beide Arme gebrochen sind. Nach dem Krankenhausbesuch meldete er den Unfall am Dienstag 12.10.2021 bei der Polizei. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Betrunkene Randaliererin wirft Scheibe von Straßenbahn ein

Kassel-Bettenhausen (ots) – Eine betrunkene und polizeibekannte 42-jährige Frau hat am Dienstagnachmittag 12.10.2021 gegen 16:40 Uhr an der Haltestelle “Forstfeldstraße” in Kassel-Bettenhausen randaliert. Dort zerstörte sie die Seitenscheibe einer haltenden Straßenbahn, indem sie eine Bierflasche dagegen warf. Glücklicherweise war niemand verletzt worden.

Der Fahrer der Straßenbahn hatte den Flaschenwurf beobachtet und hielt die renitente Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Ost fest. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich die erheblich unter Alkoholeinfluss stehende 42-Jährige aus Kassel äußerst aggressiv. Ein Atemalkoholtest war ihr nicht mehr möglich. Nachdem ein Arzt der Frau auf dem Revier eine Blutprobe entnommen hatte, brachten die Beamten sie zur Ausnüchterung in die Zellen des Polizeigewahrsams. Zudem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren gegen die 42-Jährige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein.

75-jähriger Fußgänger erliegt schweren Verletzungen

Kassel (ots) – Am Samstagnachmittag 09.10.2021 ereignete sich auf der ehemaligen B 83 in Kassel, zwischen der Lilienthalstraße und der Nürnberger Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fußgänger. Der bei dem Unfall schwer verletzte 75-jährige Fußgänger wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Dienstag 12.10.2021 erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall auf der L 3460 gegen 17 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 27-jährige Motorradfahrer mit seiner 25-jährigen Sozia, beide aus Hann. Münden, auf der rechten Fahrspur vom Platz der Deutschen Einheit gekommen und in Richtung Waldau unterwegs. In Höhe des Parkplatzes des Kleingartenvereins Fackelteich überquerte der Fußgänger die vierspurige Straße.

Der Kradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem von links kommenden Mann offenbar nicht mehr verhindern und erfasste den 75-Jährigen. Der 27-Jährige und die Sozia stürzten vom Motorrad, wodurch der Fahrer schwere Verletzungen erlitt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Schaden an dem Krad, das nicht mehr fahrbereit war, beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Zwei Wohnungseinbrüche in Wehlheiden – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wehlheiden (ots) – Auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen 2 Wohnungseinbrüche, die sich am Dienstag 12.10.2021 im Verlauf des Tages in Wehlheiden ereigneten. Beide Tatorte liegen nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Zunächst war am Abend der Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Bosestraße, gegenüber der Steubenstraße, gemeldet worden. In der Zeit zwischen 11 und 20 Uhr hatten bislang unbekannte Einbrecher ein Fenster an einer Erdgeschosswohnung gewaltsam geöffnet und anschließend die Räume durchwühlt. Mit ihrer Beute, mehreren Schmuckstücken und Taschenuhren, flüchteten sie über eine Terrassentür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Später am Abend meldete sich das Einbruchsopfer aus der Bantzerstraße, nahe der Ludwig-Mond-Straße. Dort waren die unbekannten Täter auf der Gebäuderückseite auf den Balkon einer Hochparterrewohnung geklettert und hatten mit mitgebrachtem Werkzeug versucht, die Balkontür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass die Einbrecher in diesem Fall nicht in die Wohnung gelangten. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 14 und 21 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Ein 36-jähriger Mann aus Kassel wurde am Dienstag (12.10.) Opfer eines Fahrraddiebstahls. Das Fahrrad wurde mit einem ABUS-Fahrradschloss am Fahrradständer neben der Firma “Sixt” auf dem Parkdeck des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe angeschlossen.

Nach Rückkehr von der Arbeitsstelle stellte der Mann fest, dass das Fahrrad samt Fahrradschloss durch bislang Unbekannte entwendet wurde. Es handelt sich um ein schwarzes Treckingrad der Marke “Stevens”. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

