Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen, Saarlandstraße (ots) – 12.10.2021, 19.39 Uhr

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde ein PKW Renault angehalten und der 23-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Es zeigten sich deutliche Anzeichen hinsichtlich Drogenkonsums. Der Fahrer bestritt den Konsum vehement. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, so dass dem 23-jähigen eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Bingen-Büdesheim, Dromersheimer Chaussee (ots) – 12.10.2021, 17.50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden bei einem 17-jährigen Rollerfahrer, der den Beamten aufgrund einer zurückliegenden Fahrt unter Drogeneinwirkung bereits bekannt war, erneut Anzeichen festgestellt, die auf Drogenkonsum deuteten. Tests bestätigten den Verdacht. Zudem wurde von dem Rollerfahrer der Konsum eingeräumt. Dem 17-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Unfallflucht

Bodenheim, Wormser Str. (ots) – Am Sonntag, 10.10.21 gegen 20:00 Uhr, befährt der Unfallverursacher die Wormser Straße aus Richtung Laubenheimer Straße. An der Einmündung der Rheinstraße kommt das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt gegen einen Metallpfosten, der aus dem Fundament gerissen wird. An der Unfallstelle bleiben Fahrzeugteile zurück, die auf ein bräunliches Fahrzeug schließen lassen. Der Schaden an dem Pfosten wird auf c. 800,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Oppenheim unter der Tel-Nr.: 06133-9330 entgegen.

Genug Betrug: Identitätsdiebstahl

Mainz (ots) – Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

geben Handlungsempfehlungen bei Datenmissbrauch

Rechnungen für angeblich bestellte Ware, unberechtigte Inkassoforderungen oder

unerklärliche Abbuchungen vom Bankkonto können ein Indiz dafür sein, dass die

eigene Identität von Betrügern missbraucht wird. Die Täter ergaunern persönliche

Daten wie Name, Geburtsdatum, Anschrift, Kreditkarten- oder Kontonummern, um auf

fremde Kosten Verträge zu schließen.

Die Betrüger gelangen über Phishing-Mails oder Datenlecks bei großen Anbietern

an die sensiblen Verbraucherdaten. Deshalb sollte vorsichtig mit Passwörtern,

PINs, Bankverbindung oder Kreditkartendaten umgegangen werden.

Typischer Beispielfall:

Eine Verbraucherin hat noch nie etwas im Internet bestellt. Nicht einmal eine

E-Mail-Adresse besitzt sie. Umso erstaunter ist sie, als ein Inkassounternehmen

die Bezahlung mehrerer Online-Bestellungen von ihr verlangt. Die Täter

benötigten lediglich den Namen und die Adresse, um Waren zu bestellen, die sie

dann beim Postzusteller abfingen. Da die Bestellungen auf Rechnung getätigt

wurden und die Verbraucherin keine Kenntnis von den Rechnungen hatte,

beauftragte der Online-Shop ein Inkassounternehmen damit, die Kaufpreise

einzutreiben.

Anlässlich des „European Cyber Security Month“ geben das Landeskriminalamt und

die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Tipps, wie man sich im Falle eines

Identitätsdiebstahls verhalten soll:

Die Hausbank sollte umgehend informiert werden. Die betroffenen

Konten und/oder Karten sollten sicherheitshalber gesperrt werden

(Sperr-Notruf 116 116).

zu sein, sollte den Betrugsfall der Polizei melden. Das geht zum

Beispiel bei der Internetwache des jeweiligen Bundeslandes und

in Rheinland-Pfalz unter:

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Passwörter ersetzt werden.

Auskunfteien gemeldet werden.

das Kreditkarteninstitut zurück gebucht werden.

Sollten sich anschließend Inkassounternehmen mit Zahlungsaufforderungen melden,

kann mit einem Musterbrief https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/file

s/2020-09/Musterbrief_Identitaetsdiebstahl_0.pdf ) der Verbraucherzentrale der

Forderung widersprochen werden.

Weitere Informationen zum Nachlesen gibt es zudem auf den Internetseiten der

Verbraucherzentrale

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/welche-f

olgen-identitaetsdiebstahl-im-internet-haben-kann-17750

… und der Polizei

https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/kriminalitaet/kriminalitaetsbekaempfung/c

ybercrime/rund-um-cybercrime/handlungsempfehlung-identitaetsdiebstahl/

http://www.polizei-beratung.de/

http://www.cybersicherheit-rlp.de/

Auffahrunfall bei starkem Regen

A 61/Worms (ots) – Zu einem Auffahrunfall bei starkem Regen kam es am 12.10.2021

gegen 19:15 Uhr auf der A 61. Dort wollte eine 56-jährige Frau mit ihrem PKW an

der Anschlussstelle Worms die A 61 verlassen und bremste ab. Ein nachfolgender

PKW-Fahrer fuhr dabei auf das Heck des PKW der 56-Jährigen auf. Diese wurde beim

Aufprall leicht verletzt. An ihrem PKW entstand ein Heckschaden in Höhe von ca.

3000 Euro. Am PKW des 42-Jährigen, der aufgefahren war, entstand ein

Frontschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Der Mann blieb unverletzt. Durch den

Aufprall drehten sich beide Fahrzeuge erst über die gesamte Fahrbahnbreite und

blieben letztendlich im Bereich des Standstreifens stehen. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt

nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist.Aggressiver Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls hat sich ein

Ladendieb am Dienstagabend eingehandelt. Der 20-jährige Mann, wurde kurz vor 22

Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße erwischt, als er „lange Finger“

machte. ER verstaute mehrere Artikel an seinem Körper und versuchte diese an der

Kasse vorbei zu schmuggeln. Daraufhin wurde er durch das Sicherheitspersonal auf

die Tat angesprochen und in deren Büro begleitet. Dort wurde der 20-Jährige

renitent und schlug und trat zielgerichtet nach den beiden

Sicherheitsmitarbeitern. Diese konnten ihn überwältigen und bis zum Eintreffen

der Polizei festhalten. Der 20-Jährige erhielt Hausverbot, sowie eine Anzeige

wegen räuberischen Diebstahls. |elz