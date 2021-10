Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer hat am Dienstagvormittag in der

Eisenbahnstraße einen Fußgänger gestreift – und sich anschließend einfach aus

dem Staub gemacht. Nach dem Unbekannten wird gesucht; die Polizei ermittelt

wegen Fahrerflucht. Wie der betroffene Fußgänger später bei der Polizei zu

Protokoll gab, war er gegen 11:05 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Logenstraße

unterwegs. Ihm kam ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg entgegen. Dieser streifte

ihn mit dem Lenker am linken Ellenbogen. Keiner der Beteiligten stürzte, der

Fußgänger zog sich ein leichte Verletzung am linken Arm zu. Ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Radfahrer davon. Zeugenhinweise nimmt

die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150

jederzeit gern entgegen. |elz

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Nur noch das Schloss seines Fahrrads hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Dienstag am Willy-Brandt-Platz gefunden. Das Fahrrad selbst ist

verschwunden. Wie der 35-Jährige der Polizei meldete, hatte er sein Fahrrad am

Morgen gegen 9 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 4 abgestellt und mit einem Schloss

gesichert. Als er gegen 21:20 Uhr zurückkam, lag nur noch das geöffnete Schloss

an dem Abstellplatz, das Bike war weg. Wie es den Tätern gelang, das Schloss zu

öffnen, ist unklar – es blieb unbeschädigt. Bei dem gestohlenen Rad handelt es

sich um ein schwarzes Trekkingrad mit Gepäckträger. Zeugen, die gesehen haben,

wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat, oder die wissen, wo das Rad

jetzt steht, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631

369-2150, zu melden. |elz

Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein

Auto in der Königsberger Straße beschädigt. Der blaue VW Golf stand zwischen

Montag 20:30 Uhr und Dienstag, 12 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Die

unbekannten Täter zerstachen den hinteren rechten Reifen und zerkratzten die

Fahrertür. Schon in der Nacht zuvor wurde ebenfalls ein blauer VW Golf

beschädigt. Hier wurden der vordere linke Reifen zerstochen und die Motorhaube

zerkratzt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es zurzeit nicht. Zeugen, denen

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer

0631 396-2250 mit der Polizei Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

Aggressiver Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls hat sich ein

Ladendieb am Dienstagabend eingehandelt. Der 20-jährige Mann, wurde kurz vor 22

Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße erwischt, als er „lange Finger“

machte. ER verstaute mehrere Artikel an seinem Körper und versuchte diese an der

Kasse vorbei zu schmuggeln. Daraufhin wurde er durch das Sicherheitspersonal auf

die Tat angesprochen und in deren Büro begleitet. Dort wurde der 20-Jährige

renitent und schlug und trat zielgerichtet nach den beiden

Sicherheitsmitarbeitern. Diese konnten ihn überwältigen und bis zum Eintreffen

der Polizei festhalten. Der 20-Jährige erhielt Hausverbot, sowie eine Anzeige

wegen räuberischen Diebstahls. |elz