Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Herborn – A45: C-Klasse schleudert in Leitplanke –

Ohne Verletzungen überstand ein Mercedesfahrer gestern Nachmittag (12.10.2021) den Aufprall gegen eine Leitplanke. Der in der Wetterau lebende 59-Jährige fuhr zwischen den beiden Herborner Anschlussstellen in Richtung Hanau. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam seine C-Klasse auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und krachte in die Außenleitplanke. Die Schäden am Benz beziffert die Polizei auf ca. 10.000 Euro, die Reparatur der Leitplanke wird weitere 1.500 Euro kosten. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Herborn: Zapfsäule beschädigt und abgehauen –

Einen Schaden von rund 2.000 Euro beklagt der Betreiber der Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße, nachdem ein Transporter-Fahrer eine der Zapfsäulen beschädigte. Der Unfall ereignete sich außerhalb der Öffnungszeiten und wurde von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Hier ist zu sehen, wie am Freitagmorgen (08.10.2021), zwischen 05.50 Uhr und 06.00 Uhr der Fahrer des weißen Transporters beim Vorbeifahren die Säule beschädigte. Er stieg aus, schaute sich um, stieg wieder ein und fuhr davon ohne sich um den rund 2.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem weißen Transporter oder deren Insassen machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: In Keller eingestiegen –

Ein unbekannter Dieb bediente sich in der Straße „An der Schäfersheck“ im Keller eines Mehrfamilienhauses. Zwischen Samstag (09.10.2021) und Dienstag (12.10.2021) verschaffte sich der Täter Zutritt zum Haus und brach den Kellerraum auf. Hieraus ließ er Farbe, Tapete, Streichrollen, Pinsel sowie eine Lampe im Gesamtwert von rund 400 Euro mitgehen. Hinweise zu dem Dieb nehmen die Ermittler der Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Welche vier Männer griffen auf einen 39-Jährigen an? – Offenbach am Main

(as) Am Dienstagabend, gegen 19.42 Uhr traten vier bislang unbekannte Männer an einen 39 Jahre alten Langener heran. Dieser wollte ein Auto in der Geleitstraße 40 vor einem Lebensmittelmarkt vermieten. Im Rahmen der Abwicklung des Geschäfts kam es zu Unstimmigkeiten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 39-Jährigen, seinem unbekannten Geschäftspartner und drei weiteren unbekannten Männern endete. Dem Geschädigten wurde dabei von seinem Geschäftspartner mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Tatbeteiligung der anderen Männer ist jetzt auch Teil der weiteren Ermittlungen. Einer der Täter soll relativ klein und kräftig gewesen sein und eine graue Jacke getragen haben. Ein anderer war circa 1,84 Meter groß, hatte blonde Haare und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die anderen Männer konnten bisher nicht näher beschrieben werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen einige Personen in den umliegenden Cafés und vorbeilaufende Passanten die Auseinandersetzung mitbekommen haben. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach.

Bereich Offenbach

Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck – Neu-Isenburg

(as) Dienstagmittag gegen 12 Uhr wurde eine 80-jährige Frau Opfer von Trickdieben. Als die Seniorin nach Hause kam, wurde sie in der Körnerstraße von einem dicklichen Mann abgefangen. Dieser behauptete, dass die angekündigte Prüfung der Wasserreinheit auf den heutigen Tag verschoben wurde. Er bat darum diese in der Wohnung vornehmen zu dürfen. Die Rentnerin konnte sich an den besagten Aushang an der Haustür erinnern und ging mit dem etwa 40 Jahre alten Mann in ihre Wohnung. Der mit roter Schildkappe mit weißen Buchstaben und grün/gelber Steppjacke bekleidete Vollbärtige forderte die Dame dann auf, den Wasserhahn im Bad aufzudrehen. Als die Rentnerin nach einiger Zeit misstrauisch wurde, ging sie zu ihrem Schlafzimmer, wo sie auf einen weiteren Mann traf, welcher ihr Bett durchwühlte. Auch in ihrem gegenüberliegenden Wohnzimmer befand sich nun ein weiterer Mann, der die dortigen Schränke durchsuchte. Als die Männer die Wohnungsbesitzerin bemerkten flüchteten sie. Die beiden Mittäter sollen zwischen 30 bis 40 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Es wurden nach ersten Ermittlungen Schmuck und Bargeld aus der Wohnung entwendet. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Erst beleidigt, dann Polizist gebissen – Hanau

(ar) Am Dienstagmittag, gegen 13.50 Uhr kam es zu einem überraschenden Angriff auf Polizeibeamte. Ein zunächst unbekannter Mann soll zunächst an die Streife, die in der Lamboystraße auf einem Supermarktparkplatz stand herangetreten sein, diese lauthals beleidigt und sich danach zu Fuß entfernt haben. In der Johann-Carl-Koch-Straße sollte der Mann kontrolliert und identifiziert werden. Doch der 44-Jährige wollte dies offensichtlich nicht. Als die Beamten ausgestiegen, wurden sie mit einem gefüllten Kaffeebecher beworfen und erneut beleidigt. Der gebürtige Rüsselsheimer wurde daraufhin mittels einfacher körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray festgenommen. Hierbei leistete er erheblichen körperlichen Widerstand, unter anderem soll er dabei einem Beamten ins Handgelenk und in den Oberschenkel gebissen haben, wodurch der Ordnungshüter eine blutende Wunde erlitt. Er musste im Anschluss in der Notaufnahme des Klinikums versorgt werden, konnte seinen Dienst aber regulär beenden. Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Angreifer wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Falsche Handwerker unterwegs! – Polizei sucht Zeugen – Maintal/Dörnigheim

(ar) Am Dienstag wurde eine Seniorin von zwei Männern bestohlen, welche sich zuvor als Handwerker ausgegeben haben. Gegen 13.30 Uhr klingelte es an der Tür der 94-Jährigen. Die Täter gaben an, dringend in die Wohnung zu müssen, um den Wasserdruck zu prüfen. Im Rahmen der fingierten Prüfung stahlen die beiden Männer in blauer Arbeitskleidung Schmuck und Bargeld in der Höhe von etwa 8.500 Euro. Die Rentnerin gab an, dass der eine Mann, mit mittelblonden Haaren, circa 1,70 Meter groß und dick gewesen sei. Der andere sei ungefähr 1,85 Meter groß gewesen. Zeugen, die diese Männer gesehen haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Mann bei Auseinandersetzung verletzt – Hanau

(as) Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, soll ein 21-jähriger Mann aus Maintal in der Nürnberger Straße in der Hanauer Innenstadt von einem 46-Jährigen mit einer Schere verletzt worden sein. Der 21-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An dem Einsatz waren zahlreiche Kräfte der Polizei beteiligt. Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.