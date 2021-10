Diebstahl von Photovoltaik-Modulen,

Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, bis Montag, 11.10.2021

(jn)Photovoltaik-Module im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes von einer Hofheimer Baustelle in der Rudolf-Mohr-Straße entwendet. Am Montag teilte der zuständige Hausmeister der aktuell in Sanierung befindlichen Main-Taunus-Schule der Polizei mit, dass etwa zwei Dutzend Module allem Anschein nach gestohlen worden waren. Die Photovoltaik-Anlagen waren für Arbeiten vom Dach demontiert und im Bereich der von einem Bauzaun umzäunten Baustelle gelagert worden.

Personen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen, vor allem im Zusammenhang mit dem Abtransport des Diebesgutes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

Sachschaden durch Mülltonnenbrand,

Flörsheim am Main, Obermainstraße, Dienstag, 12.10.2021, 10:00 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen ist durch den Brand dreier Mülltonnen in Flörsheim ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen 10:00 Uhr hatte ein Anwohner die zunächst glimmende Tonne in einer Hofeinfahrt in der Obermainstraße entdeckt und daraufhin die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei benachrichtigt. Gleichzeitig begann er selbstständig mit eigenen Löschversuchen, die letztlich mit Hilfe der Feuerwehr erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Kriminalpolizei in Hofheim um sachdienliche Hinweise, welche unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

VW Golf verschwunden,

Hochheim am Main, Herderstraße, Sonntag, 10.10.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 11.10.2021, 11:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben in Hochheim im Tatzeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag einen schwarzen VW Golf gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-IM 216 war auf einem öffentlichen Parkplatz in der Herderstraße abgestellt worden. Am nächsten Tag war der Pkw, dessen Restwert sich auf etwa 8.000 Euro beläuft, verschwunden.

Hinweise zu dem VW oder der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Rotes Pedelec gestohlen,

Hofheim am Taunus, Wallau, Langenhainer Straße, Montag, 11.10.2021, 06:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im Hofheimer Stadtteil Wallau im Verlauf des Montages ein Pedelec im Wert von etwa 2.000 Euro entwendet. Das rote Mountainbike des Herstellers „Focus“ war gegen 06:30 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Langenhainer Straße unter einem Carport abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden. Um 14:30 Uhr musste der Besitzer feststellen, dass sein Zweirad spurlos verschwunden war. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um das Modell „Jarifa2 Ex“.

Die Ermittlungsgruppe in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Fahrrad oder der Tat unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

BMW zerkratzt,

Hattersheim am Main, Südring, Sonntag, 10.10.2021, 19:00 Uhr bis Montag, 11.10.2021, 13:15 Uhr

(jn)In der Nacht zum Montag wurde im Südring in Hattersheim ein geparktes Auto zerkratzt, wobei ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstanden ist. Der Besitzer des schwarzen BMW hatte den Schaden Montagmittag bemerkt und die Tat tags darauf angezeigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.