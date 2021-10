Kontrollen im Dienstgebiet

Germersheim/Schwegenheim (ots) – Am Montag 11.10.2021 haben Germersheimer Polizisten den Verkehr an 2 Kontrollstellen ins Visier genommen. Dabei legten die Beamten ihr Augenmerk auch auf den Schwerlastverkehr.

In der Rheinbrückenstraße in Germersheim wurden insgesamt 10 Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. 5 weitere waren nicht angeschnallt.

Zwei LKW-Fahrer hatten ihre Ladung nicht ausreichend gesichert und eine Autofahrerin transportierte ihr Kind ohne jegliche Sicherung.

Einer der Handysünder musste zudem eine Blutprobe über sich ergehen lassen, da die Beamten Hinweise auf einen Drogenkonsum feststellten. Ein Urintest erhärtete diesen Verdacht.

Bei einer weiteren Kontrollstelle am Ortseingang von Schwegenheim gingen den Polizisten

5 weitere Handysünder ins Netz. Dazu kamen noch 11 Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt und ein getunter PKW, dessen Betriebserlaubnis durch die nicht erlaubten technischen Veränderungen erloschen war.

Unerfahren und zu schnell – Eine gefährliche Mischung

Lustadt (ots) – Sonntagmittag befuhr eine 16-jährige Motorradfahrerin die Karl-Lehr-Straße in Lustadt. In einer Rechtskurve rutschte der nagelneue Hinterreifen ihres Motorrads weg und sie stürzte. Nach ersten Ermittlungen vor Ort fuhr sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Kurve.

Mit einem ordentlichen Schock und leichten Verletzungen kam die junge Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.