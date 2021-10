Vier Jugendliche mit Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen (ots) – Auf der Maudacher Kerwe hat am Montag 11.10.2021 gegen 22 Uhr ein Mann eine Gruppe Jugendlicher mit einem Pfefferspray verletzt. Der Schausteller und sein Bruder waren mit der Gruppe in Streit geraten, weil eine der Jugendlichen in einem nahe gelegenen Gebüsch urinierte. Während der Auseinandersetzung fühlte sich der Mann von der Gruppe bedrängt und setzte woraufhin er das Pfefferspray einsetzte.

4 Jugendliche wurden dabei verletzt. Daraufhin flüchteten der 28-Jährige und sein Bruder mit einem Auto. Die Polizei konnte die beiden Männer an ihrer Anschrift antreffen und das Pfefferspray sicherstellen. Die Jugendlichen, die über Schmerzen in den Augen klagten, wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Mit mehr als 2 Promille unterwegs

Ludwigshafen-Süd (ots) – Weil er in Schlangenlinien fuhr und unkontrolliert blinkte, ist ein 54-jähriger Autofahrer am Montag 11.10.2021 von der Polizei kontrolliert worden. Der Mann war gegen 22.30 Uhr unterwegs, als die Beamten ihn zum Stoppen aufforderten. Der Mann reagierte jedoch weder auf Licht- noch auf Tonsignale und konnte nur durch einen vorausfahrenden Taxifahrer zum Anhalten bewegt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Sein Führerschein, Fahrzeugschein und die Schlüssel wurden sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Alkoholisierte Fahrerin beschädigt zwei Autos

Ludwigshafen (ots) – Beim Rangieren mit ihrem Auto hat eine 55-Jährige am Montagabend, 11. Oktober, gegen 18.30 Uhr in der Riedstraße zwei Autos beschädigt. Sie hinterließ zwar Zettel an den beschädigten Fahrzeugen, fuhr dann aber weg. Ein 28-jähriger Mann beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Die Frau konnte kurz darauf von den Beamten an ihrer Anschrift angetroffen werden. Da sie stark nach Alkohol roch und eine verwaschene Aussprache hatte, wurden Führerschein, Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein sichergestellt sowie eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Fahrradfahrer bei Kollision mit Autotür verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 38-jähriger Radfahrer ist am Montag 11.10.2021 bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann passierte ein geparktes Auto in der Mundenheimer Straße, als die darinsitzende 41-Jährige die Beifahrertür öffnete. Der Radfahrer kollidierte daraufhin mit der Tür und stürzte. Er verletzte sich am Arm und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beifahrertür des Autos wurde bei dem Unfall verkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wir appellieren an alle Autofahrenden: Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. “Dooring” heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten “Holländischen Griff” werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen.

In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://s.rlp.de/IpToJ

Brandmeldealarm in der Gabriele-Münter-Strasse

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)-(SR) Am Dienstag 12.10.2021 um 04:18 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brandmeldealarm in die Gabriele-Münter-Straße in Rheingönnheim, alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten mehrere Rauchwarnmelder einer automatischen Brandmeldeanlage im zweiten Obergeschoss einer Wohn- und Betreuungseinrichtung ausgelöst.

Auslösegrund war ein teilweise verschmortes Kunststofftablett auf einem Herd in einem Gemeinschaftsraum. Ein Mitarbeiter hatte das Tablett bereits mit Wasser abgelöscht. Wegen des Schmorgeruchs wurden die betroffenen Räumlichkeiten von der Feuerwehr maschinell belüftet.

Im Anschluss daran konnten die Bewohner unversehrt ihre Wohneinheiten uneingeschränkt nutzen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst.

Versuchter Einbruch in Versicherungsbüro

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte haben zwischen 10.10.2021 ab 17 Uhr und 11.10.2021 um 8 Uhr, versucht in ein Versicherungsbüro in der Rohrlachstraße einzubrechen. Bereits etwa eine Woche zuvor hatte der Betreiber schon einmal Aufbruchspuren bemerkt, diese aber nicht gemeldet.

Haben Sie ungewöhnliche Vorgänge im Bereich der Rohrlachstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Telefonbetrüger blitzen ab

Ludwigshafen (ots) – Drei versuchte Telefonbetrüge sind der Polizei am Montag 11.10.2021 gemeldet worden. Gegen 13.30 Uhr meldete sich eine weibliche Person bei einer 77-Jährigen und gab vor, deren Enkelin zu sein. Eine weitere Frau schilderte am Telefon, die Enkelin habe ein Kind totgefahren, und die Eltern des Kindes forderten nun 75.000 Euro. Die 77-Jährige reagierte vorbildlich und beendete den Anruf.

Gegen 14.30 Uhr erhielt eine 66-Jährige ebenfalls einen verdächtigen Anruf. Ein Mann gab vor, für die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu arbeiten. Auch sie reagierte richtig und meldete sich selbst bei der richtigen Polizei.

Bei einer 82-Jährigen meldete sich schließlich gegen 15 Uhr ein Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser erzählte der Frau, ihr sei am Bankschalter aus Versehen Falschgeld ausgehändigt worden, das sie zurück zur Bank bringen solle. Die 82-Jährige wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Zwei Autos aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ist im Bereich der Ludwigshafener Innenstadt in zwei VW Caddy eingebrochen worden.

Eines der Autos, ein Firmenfahrzeug einer Sanitärfirma, war zwischen 18 Uhr am 10. Oktober und 8 Uhr am 11. Oktober in der Rollesstraße geparkt. Der bislang unbekannte Täter schlug ein Fenster ein und entwendete mehrere hochwertige Werkzeuge.

Auch bei einem Auto, das in der Zeit vom 10. Oktober, 22.00 Uhr, bis 11. Oktober, 8.30 Uhr, in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße abgestellt war, wurde eine Scheibe eingeschlagen. Entwendet wurde dort ein Navigationsgerät.

Der durch die Taten entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.