Einbrecher von Kamera aufgezeichnet

Neuhofen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagabend 11.10.2021 gegen 20 Uhr in ein Haus im Speyerer Wingert in Neuhofen eingebrochen. Er durchsuchte einige Räume und entwendete Modeschmuck. Kameras zeichneten den Täter auf. Schätzungen zufolge ist er zwischen 25-30 Jahre alt. Er trug eine Jeans, einen Pullover der Marke “Calvin Klein”, eine Kappe, einen Mund-Nasen-Schutz und Wollhandschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Ein 26-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Montagmorgen 11.10.2021 gegen 07:20 Uhr, die Friedhofstraße und überfuhr hierbei einen auf der Fahrbahn befindlichen, ungesicherten Sandhaufen einer Baustelle. Hierdurch entstand am PKW ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Laut Anwohnern sei der Sandhaufen zuvor mit Absperrgittern abgesichert gewesen. In der Nacht hörte ein Anwohner verdächtige Geräusche seitens der Straße.

Schlussendlich konnte eine zu der Baustelle gehörende Warnbake in der Lessingstraße aufgefunden werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben Unbekannte, vermutlich in der Nacht vom 10.10.2021 auf den 11.10.2021, die Absicherung der Baustelle vorsätzlich entfernt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Abend, von 19-20:00 Uhr, haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei der Kontrolle lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der lichttechnischen Einrichtungen. Hierbei konnte die Polizei ein positives Fazit ziehen, da nur vereinzelt Mängel festgestellt wurden.