Auffahrunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Montag 11.10.2021 um 15 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Mannheim mit ihrem PKW die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Vor ihr fuhr eine 63-jährige Frau aus Speyer in ihrem PKW, welche auf Höhe eines Elektronikmarktes verkehrsbedingt warten musste. Die 66-Jährige bemerkte den stehenden PKW zu spät und fuhr auf diesen auf.

Dabei zog sich die 63-Jährige Schmerzen im Nackenbereich zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Verkehrsunfall in Engstelle

Römerberg (ots) – Am Montag 11.10.2021 um 06:33 Uhr befuhr eine 23-jährige Römerbergerin mit ihrem PKW die Kneippstraße und geriet in einer durch parkende PKW bedingten Engstelle zu weit nach links, sodass sie mit dem linken vorderen Radkasten eines parkenden PKW sowie der linken Fahrzeugfront eines weiteren parkenden PKW kollidierte.

Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der PKW der Unfallverursacherin war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit.