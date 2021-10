Gartenhausbrand in Eppstein

Feuerwehr Frankenthal (ots) – Zum einem Gartenhaus in Vollbrand wurde die Feuerwehr am Montagabend 11.10.2021 gegen 18:50 Uhr alarmiert. Die Rauchwolke und der Feuerschein waren bereits auf der Anfahrt sichtbar. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Gartenhütte im Außenbereich von Frankenthal-Eppstein in Vollbrand, wobei das Feuer bereits auf den Baumbewuchs rund um die Hütte übergegriffen hatte.

Der Brand wurde mit 3 C-Rohren zügig gelöscht, wobei sich die Nachlöscharbeiten bis ca. 20:15 Uhr hinzogen. Zur Versorgung der Einsatzstelle mit ausreichend Löschwasser musste eine längere Schlauchleitung an den Ortsrand gelegt werden. Im Einsatz waren 5 Fahrzeuge und 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankenthal, sowie der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Frankenthal. Diese haben auch die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenhöhe aufgenommen.

Bereits im Laufe des gestrigen Tages war die Feuerwehr bereits weitere drei Male gefordert. Gegen 02:00 Uhr in der Nacht kam es zu einem ausgelösten häuslichen Rauchmelder in der Karl-Marx-Straße in Frankenthal. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, hatte die Bewohnerin Essen auf dem Herd anbrennen lassen. Nach kurzer Belüftung der Wohnung war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Mit dem Stichwort “Notfalltüröffnung dringend” ging es gegen 08:30Uhr in die Odenwaldstraße in FT-Flomersheim. Die Tür konnte schnell geöffnet und die Person konnte durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall im Bereich einer Tankstelle in der Wormser Straße Ortsausgang in Rtg. Bobenheim-Roxheim kam es dann noch gegen 11:10 Uhr.

Sachbeschädigung an Musikschule

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter warfen in der Zeit von 08.10.2021, 18.00 Uhr, bis 11.10.2021, 09.00 Uhr, mit einer Bierflasche ein Außenfenster der Musikschule am Stephan-Cosacchi-Platz ein. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Bagger

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 08.10.2021, 15.00 Uhr, bis 11.10.2021, 07.20 Uhr, die Seitenscheibe eines Baggers, welcher in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 103, abgestellt war. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte parkte ihren Pkw Mazda 6 in der Zeit von Samstag 09.10.2021, 13.30 Uhr bis Sonntag 10.10.2021, 21.00 Uhr in der Pestalozzistraße/Höhe Hausnummer 46. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken vorderen Radkasten beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

