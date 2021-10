Vorrang missachtet

K6/Edenkoben (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit 2 total beschädigten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von über 15.000 Euro kam es Montagmittag 11.01.2021 gegen 12 Uhr auf der Linksabbiegerspur der K6 zur A65. Ein 90-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen auf die A65 das entgegenkommende Fahrzeug einer 69-jährigen Autofahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Hierbei wurden beide Fahrzeuge so massiv beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Autofahrerin übersieht Radfahrer

Ludwigshafen (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer am Montagmorgen 11.10.2021 gegen 8.20 Uhr leicht verletzt worden. An der Kreuzung der Hemshofstraße/Rheinuferstraße übersah die Autofahrerin den von links kommenden Fahrradfahrer, der durch den Zusammenstoß stürzte.

Der Radfahrer klagte über leichte Schmerzen, eine weitere medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.

Pkw zerkratzt – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht vom 10./11.10.21, wurde im Maxburgring 3a, ein dunkelgrauer VW Passat mit SÜW-Kennzeichen, zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Durch Handyverstoß überführt

Bad Bergzabern (ots) – Aufgrund des verbotenes Benutzen eines Mobiltelefons wurde der Fahrer eines Pkw Citroen am Montag 11.10.21 gegen 16:30 Uhr, in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei dem 24-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt.

Ein entsprechender Test bestätigte zudem den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Pkw-Schlüssel sichergestellt.

Einbruch in ein Wohnhaus

Silz (ots) – Am Dienstag 12.10.21 gegen 23:00 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in Silz, in der Gartenstraße, festgestellt. Die Täter gelangten über die Terrassentür in das Wohnhaus und durchwühlten die Räumlichkeiten.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch werden Hinweise, insbesondere zu 2 dunkel gekleideten Männer im Alter von 50-55 Jahren, unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern erbeten.

Verkehrsunfall zwischen Auto und Linienbus

Göcklingen/Eschbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus kam es am Montagvormittag 11.10.2021 auf der L508 zwischen Klingenmünster und Eschbach. Eine 25-jährige Autofahrerin war von der K47 kommend auf die L508 eingebogen und hierbei mit einem Linienbus zusammengestoßen, der die L508 in Richtung Eschbach befuhr.

Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 9.500 Euro. Die Busfahrerin, die Autofahrerin, ihr Beifahrer, sowie die ebenfalls im Auto befindlichen zwei Kleinkinder wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Für die Dauer der Rettungs-und Räumungsarbeiten musste die L 508 in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden.