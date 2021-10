Navis, Airbag und andere Wertsachen aus Autos gestohlen

Darmstadt (ots) – In der Herrngartenstraße und Moltkestraße wurden in der Nacht zum Dienstag (11. – 12.10.) Autos aufgebrochen, um in erster Linie fest eingebaute Navigationsgeräte stehlen zu können. In der Herrgartenstraße stahlen die Täter zudem ein Tablet sowie einen Koffer mit Microsoft-Brillen. Bei dem betroffenen Skoda wurde, wie bei dem VW Passat in der Moltkestraße, die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen.

Das Lenkrad mit Airbag war für die Täter in der Heinestraße interessant. Dort wurde in einen weißen Mercedes eingebrochen. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt allein über 2.000 Euro. Die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 sehen einen Tatzusammenhang bei den drei Fällen und suchen Zeugen. Wer im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der 06151 / 969-0 bei den Ermittlern.

Kriminelle erbeuten Fernseher – Nach Einbruch in Bar Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem sich Kriminelle am frühen Samstagmorgen 09.10.2021 in einer Bar in der Pfungstädter Straße zu schaffen machten und hierbei einen Fernseher erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 5 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer Zutritt zur Gaststätte. Dort hatten sie es offenbar auf einen Flachbildfernseher abgesehen, den sie im Anschluss erbeuteten.

Wegen des verursachten Lärms, wachte ein Nachbar auf und sah, wie das Kriminelle Duo ihre Beute aus der Bar trug und in Richtung Heidelberger Landstraße flüchtete. Umgehend alarmierte der Nachbar die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Insgesamt wird der Schaden auf über 1.000 Euro geschätzt. Wie es die Unbekannten schafften in die Bar zu gelangen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Groß-Gerau

Zigarettenautomat aufgebrochen und geplündert

Groß-Gerau (ots) – Am Montagabend 11.10.2021 wurde bemerkt, dass ein in der Darmstädter Straße, etwa 500 Meter vom Bahnhof Dornberg entfernt, gegenüber dem Waldparkplatz aufgestellter Zigarettenautomat von Unbekannten mit Brachialgewalt aufgebrochen und anschließend geplündert wurde. Die Tat kann auch schon einige Tage zurückliegen.

Die Kriminellen entwendeten aus dem Gerät die Geldkassette und eine bislang unbekannte Anzahl Zigarettenpackungen. Allein der Schaden am Automat beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Rimbach (ots) – Ca. 3.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Donnerstag 17.10. und Samstag 19.10.21 in Rimbach ereignet hatte. Ein weißer Pkw Kia Rio war in dieser Zeit auf der Schloßstraße geparkt und wurde dort von einem bisher noch unbekannten Kfz. im Bereich der linken Heckseite beschädigt.

Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher mit seinem Fahrzeug. Die Polizei Heppenheim bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Tel.Nr. 06252-7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Täuschung zwecklos – Trickbetrüger blitzen am Telefon ab

Südhessen (ots) – Bis in die Abendstunden des Montags 11.10.21 haben Betrüger wieder einmal versucht an das Ersparte der Angerufenen zu gelangen. Rund ein Dutzend Anrufe registrierte die Polizei im Odenwaldkreis. Hauptsächlich wurden Haushalte in Michelstadt angewählt.

Die Ordnungshüter wissen aber auch, dass solche Anrufe wellenartig auftreten und schon in den nächsten Tagen im Bereich Bergstraße, Darmstadt oder aber auch Groß-Gerau auftreten können. Genauso flexibel schlüpfen die Betrüger in andere Rollen. Mal als Enkel, als Staatsanwalt oder guter Bekannter, der Geld für eine Eigentumswohnung benötigt.

Der Betrüger am Montag gaukelte diesmal vor, von der Polizei zu sein und stellte sich mal als Herr Weber oder Herr Weberlein vor. Die mittlerweile bekannte Geschichte der angeblich festgenommenen Rumänenbande musste wieder herhalten, um die Menschen zu täuschen. Die Angerufenen waren aber auf Zack und durchschauten die Masche.

Bilanz der Polizei: Alles richtig gemacht. Mit einem gesunden Misstrauen kann den Ganoven ein Stopp-Zeichen gesetzt werden! Ein wirksames Mittel ist das Auflegen des Telefonhörers. Als Faustregel gilt: Keine Geldgeschäfte am Telefon.

Drogen im Straßenverkehr – Polizei stoppt 7 berauschte Fahrer

Brensbach (ots) – Im Rahmen einer Fortbildung hinsichtlich des Erkennens von unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrerinnen und Autofahrern, führten Ordnungshüter aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen, unter Anleitung besonders erfahrener und fachkundiger Beamter, am Montagnachmittag 11.10.2021 entsprechende Verkehrskontrollen im Bereich Brensbach durch.

Insgesamt nahmen die Polizisten hierbei 74 Fahrzeuge und 93 Personen genauer unter die Lupe. Hierbei stellten sie bei 7 FahrerInnen Hinweise auf Drogenkonsum vor Fahrtantritt fest.

So reagierten an der zunächst eingerichteten Kontrollstelle an der Bundesstraße 38 bei Nieder-Kainsbach Drogentests bei einer 26 Jahre alten Autofahrerin beispielsweise positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin und Kokain und bei drei 27 sowie 36 und 37 alten Fahrern auf Cannabis bzw. Metamphetamin.

Bei zwei weiteren Fahrern zeigten sich zudem ebenfalls deutliche Anzeichen, die auf vorherigen Drogenkonsum hinwiesen. Bei einem 39 Jahre alten Autofahrer, den die Gesetzeshüter gegen 15.30 Uhr “An der Hornsmühle” stoppten, schlug der Drogentest auf Amphetamin an. Alle sieben Personen wurden vorläufig festgenommen und mussten sich anschließend Blutentnahmen unterziehen.

Die folgenden Blutuntersuchungen werden nun zeigen, ob sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung bestätigt. Die Kontrollierten erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss.

Daneben wurden bei der Kontrolle unter anderem zwei Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet sowie mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.

