Saisonfinale im Polizeioldtimer Museum mit Neuzugang (siehe Foto)

Marburg-Biedenkopf (ots) – Den letzten Museumstag in diesem Jahr plant das Marburger Museumsteam für Sonntag 17.10.2021. Dann kommt zu den inzwischen über 100 historischen Polizeifahrzeugen ein weiteres, sehr außergewöhnliches hinzu, ein Ostzugang namens “Ello”.

Wer also noch einmal mobile Kulturgeschichte pur erleben möchte, hat gleich zu Beginn der hessischen Herbstferien die letzte Gelegenheit in diesem Jahr. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können die historischen Polizeioldies kostenlos besichtigt werden. Natürlich müssen dabei einige Hygieneregeln beachtet werden. Für den Hunger und Durst ist gesorgt.

“Viele Besucher sind froh darüber, dass das Museum nach fast zweijähriger Corona-Pause wieder geöffnet hat, so hörten wir es von einigen Besuchern der letzten beiden Öffnungstermine”, freut sich der Vorsitzende des Clubs, Eberhard Dersch. “Dies bestätigt uns in der ehrenamtlichen Arbeit, die wir leisten”.

Immer wieder begeistert sind die Besucher von den liebevoll gepflegten Polizeifahrzeugen. Ob nun der allseits bekannte VW Käfer oder das weniger bekannte Amphibienfahrzeug, das bis zum Jahr 2000 seinen Dienst am und im Edersee versah. Sie sind in drei Hallen und der großen Freifläche ausgestellt und laden die Besucher zur Besichtigung ein. Jedes der Fahrzeuge ist ausführlich beschrieben, so dass sich jeder detailliert informieren kann.

Neue Halle Thema: Autobahnpolizei, Motorräder & Technik

Viele dürften die neue Museumshalle noch nicht gesehen haben. Diese hat der Staatssekretär im Hess. Innenministerium, Dr. Stefan Heck, im Rahmen des letzten Öffnungstermins offiziell eingeweiht. Dort geht es in erster Linie um Fahrzeuge der Autobahnpolizei sowie Zweiräder. Zudem stehen einige Querschnittmodelle von Motoren und sonstigen Fahrzeugteilen zur Besichtigung bereit. Sicherlich sind dabei einige weitere sehenswerte Exponate, die einen Besuch des einzigartigen Marburger Museums unerlässlich machen.

Neuzugang, ein neuer “Ello”

Im Jahr 1975 wurde der Robur LO 2002 A in den Zittauer Robur-Werken für die Deutsche Volkspolizei der DDR gebaut. Ausgerüstet mit Fernmeldegerät zum Bau einer Feldtelefonanlage kam er von dort in ein Depot der Volkspolizei-Bereitschaft, wo er zusehend verschwand und offensichtlich nur hin und wieder zum Einsatz kam. Als Deutschland 1990 wiedervereinigt wurde, wechselte der “Ello”, wie er im ostdeutschen Volksmund genannt wird, zum Bundesgrenzschutz und später zur Bundespolizei. Dort verschwand er bis 2020 erneut in einem Archiv des Bundespolizeimuseums in Lübeck.

Mit Tieflader nach Marburg

Ende 2020 erfolgte die Überführung auf einem Tieflader in die Sammlung des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums nach Marburg. In der vereinseigenen Werkstatt musste nach so langer Standzeit, natürlich erst einmal eine gründliche Instandsetzung durchgeführt werden. Mit einer Gesamtfahrleistung von nur 1200 km seit dem Jahr 1975 (!) ist er nun wieder voll einsatzbereit und eine außergewöhnliche und fast fabrikneue Ergänzung der ostdeutschen Polizeifahrzeuge im 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum. Zu denen neben einem Wartburg, ein Trabbi auch ein MZ-Motorrad der ehem. Volkspolizei gehört.

Übergabe BMW-Motorrad

Zudem wird an diesem Tag der Leiter der Stadtpolizei Frankfurt, Matthias Heinrich, eine ausgesondertes Dienst-Motorrad an die Museumsverantwortlichen übergeben. Die BMW vom Typ 1150 war zuletzt eingesetzt bei der Stadtpolizei Frankfurt und erweitert nun die Marburger Sammlung um eine weiteres Exponat.

Allerdings muss auch der Pandemie Tribut gezollt werden, daher gilt die 3G-Regel. Das heißt nur vollständig geimpfte Personen, Genesene oder negativ Getestete haben Zutritt zum Museumgelände. In den Hallen besteht Maskenpflicht. Zudem wird mittels der Luca-App eine mögliche Nachverfolgung von Infektionsketten gewährleistet.

Erst ab Mitte April geht’s weiter, vorher im Kino Die Besucher müssen sich nach dem Oktobertermin etwas gedulden bis das Museum wieder öffnet. Denn erst ab Mitte April 2022 wird das Marburger Museum wieder zu besichtigen sein. “Zuvor können einige Oldies jedoch auf der Kinoleinwand bewundert werden. Wir waren in diesem Jahr nämlich mehrfach zu Filmaufnahmen unterwegs, dazu später mehr”, so Eberhard Dersch abschließend.

Das 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum befindet sich etwas außerhalb von Marburg, an der Kreisstraße 69, Verlängerung der Cyriaxstraße des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei. Infos über das Museum und den Oldtimern mit einer Anfahrtsskizze findet man unter www.polizeioldtimer.de.

Bildbeschreibung:

„Polizeioldtimer-Museum: Amphi, FM-Bus, Kaefer, BMW2000“

Außergewöhnliche Fahrzeuge, wie z. B. der Amphi-Ranger (links), ein Amphibienfahrzeug aus dem Jahr 1983, das zuletzt auf dem Edersee eingesetzt war, sind im Polizeioldtimer Museum Marburg zu sehen. Daneben der BMW 2000, Mercedes-Benz Fernmeldebetriebsbus und der VW Käfer.

Marburg – Schreierei endet im Gewahrsam

Weil er lauthals verbotene Grußformeln brüllte und sich absolut nicht beruhigen ließ, nahm die Polizei Marburg am Montag 11.10.2021 um kurz vor 15 Uhr einen 41-jährigen Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Der Mann schaffte es trotz mehrfacher Versuche nicht, einen Alkotest durchzuführen.

Passanten meldeten den sichtlich alkoholisierten Mann, nachdem dieser in der Universitätsstraße lauthals die verbotenen Parolen und Grußformeln skandierte. Der Mann muss sich außer für die Parolen auch wegen der ausgestoßenen Beleidigungen und wegen Widerstands verantworten.

Marburg – Spiegelschaden am Insignia

Der linke Außenspiegel des schwarzen Opel Insignia brach durch die Beschädigung komplett an der Verankerung ab und hing nur noch von der Elektronikverkabelung festgehalten am Auto herunter. Das Auto parkte zur Tatzeit von Sonntag auf Montag, 11. Oktober, zwischen 16 und 07.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Alten Kasseler Straße.

Derzeit geht die Polizei nicht von einem Unfall, sondern eher von einer Sachbeschädigung aus. Der Schaden beträgt vermutlich 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Vandalismus in der Schule

Am zurückliegenden Wochenende (Freitag, 08. Oktober, 18 Uhr bis Montag, 11. Oktober, 07 Uhr) verursachten Unbekannte im derzeit leerstehenden Block E der Wollenbergschule in der Weinstraße einen derzeit noch nicht endgültig bezifferbaren, aber wahrscheinlich vierstelligen Schaden. Der der die Täter betraten mehrere Räume in mehreren Etagen, beschädigten dabei das Mobiliar und kritzelten mit Kreide die Tafel voll.

Außerdem leerten sie den Inhalt mehrerer Feuerlöscher im Flur und in den Räumen. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Polizeikontrollen

Am zurückliegenden Wochenende (Freitag, 08 bis Montag, 11 Oktober) musste die Polizei erneut etliche Autofahrten beenden. Acht Autofahrer oder Autofahrerinnen standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, einer fuhr unter Alkoholeinfluss. Darüber hinaus besaß ein Autofahrer gar keinen Führerschein und ein anderer wies sich mit einer Totalfälschung eines bulgarischen Führerscheins aus. Letzterer muss sich u.a. auch wegen Urkundenfälschung verantworten.

Die Kontrollorte fanden in Marburg, Kirchhain, Lahntal, Weimar und Amöneburg statt. Die Betroffenen waren zwischen 21 und 56 Jahre alt.

Herausragend im negativen Sinn waren die knapp über 2 Promille eines 49 Jahre alten Marburgers, der allein in einem schwarzen Transporter fuhr, und die Kontrolle eines 25-Jährigen, der noch glaubte, auf der Stadtautobahn der Streife wegfahren zu können. Der Mann ignorierte zunächst sämtliche Anhaltezeichen und gab Gas. Letztlich überlegte er sich aber doch anders und hielt an. Die Polizei kontrollierte ihn nicht zum ersten Mal, aber erneut fuhr er nach dem Genuss von Cannabis, wie er selbst zugab. Es bestand wegen eines zurückliegenden Verstoßes bereits ein rechtskräftiges Fahrverbot, sodass die Polizei in diesem Fall nicht nur die erneut notwendige Blutprobe veranlasste, sondern auch den Führerschein beschlagnahmte und den Autoschlüssel sicherstellte.

Biedenkopf – EC-Karte missbraucht – Zeugen gesucht

Nach den bisherigen missbrauchte ein noch unbekannter Täter am Montag, 04. Oktober, eine EC-Karte, in dem er zwischen 18.40 und 18.45 Uhr Tabakwaren aus dem Zigarettenautomaten Am Bahnhof zog. Dem Karteninhaber entstand neben dem Verlust der Karte ein finanzieller Schaden von 107,50 Uhr.

Die Polizei hat nach der Karten Unterschlagung und missbräuchlichen Nutzung die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer war am Montag, zur relevanten Zeit am Bahnhof und kann denjenigen Beschreiben, der reihenweise Tabakwaren aus dem Automaten gezogen hat.? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Unfallflucht auf dem Restaurantparkplatz

Die Polizei Stadtallendorf bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Rheinstraße am Samstag, 09. Oktober, zwischen 18.30 und 20.30 Uhr. Leidtragender ist der Besitzer eines grauen Opel Astra Sports Tourer. An dem Auto mit VB-Kennzeichen entstand durch den Unfall, der vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver passierte, vorne links ein Gesamtschaden von mindestens 1.600 Euro.

Bislang ergaben sich aus den Kollisionsspuren und ersten Befragungen am Unfallort keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Cappel – Flucht nach Parkplatzrempler

“Welches Auto ist am Donnerstag, 07. Oktober, zwischen 06.45 und 15.05 Uhr mit dem geparkten blauen Kia Picanto zusammengestoßen?” Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg ermitteln nach dem Unfall auf dem tegut-Parkplatz in der Marburger Straße und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Kia parkte in der ersten Reihe von der Marburger Straße gesehen und dort in der zweiten Parklücke links von der Einfahrt des Kreisverkehrs. Der Kia war vorwärts eingeparkt.

Der eher geringe Schaden befindet sich an der hinteren Stoßstange und beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Die Ermittler sind über die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0, erreichbar.

Marburg – Noch ein Parkplatzrempler – noch eine Unfallflucht

Wie in Cappel kam es auch auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Afföllerstraße zu einer Unfallflucht nach einem Parkplatzrempler. Der Unfall ereignete sich am Samstag, 09. Oktober, zwischen 11.30-14.45 Uhr, und passierte eventuell beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken. In diesem Zusammenhang entstand an einem blauen VW Golf mit Marburger Kennzeichen hinten rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Auch hier gibt es leider keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin. Sachdienliche Hinweise auch hier bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen