Friedberg: Die Polizei-News

Mutmaßliches Diebesgut – Polizei sucht Fahrradbesitzer (siehe Foto)

Echzell (ots) – Nachdem die Friedberger Polizei bereits am 17.09.2021 in Echzell-Bingenheim ein möglicherweise gestohlenes Fahrrad sicherstellte, suchen die Ermittler derzeit weiter nach dessen rechtmäßigem Eigentümer. Bei dem Bike handelt es sich um ein dunkelgraues Carver Sonic 100 mit grüner Beschriftung.

Hinweise auf die Herkunft des Zweirades sowie dessen Eigentümer nehmen die Ermittler unter Tel. 06031/6010 entgegen.

Wetteraukreis: Welle von Anrufen falscher Polizeibeamte

(ots) – Wieder einmal klingelten am Montagabend 11.10.2021 in großen Teilen des Wetteraukreises die Festnetzanschlüsse vornehmlich ältere BürgerInnen. Am anderen Ende der Leitung gaben sich die Anrufer als angebliche Polizeibeamte zu erkennen. In der Nachbarschaft sei kurz zuvor eine Einbrecherbande festgenommen worden.

Bei der anschließenden Durchsuchung dieser habe man dann handschriftliche Notizen aufgefunden, die unter anderem die Adresse der Angerufenen enthalten solle. Nun würde man von Seiten der Polizei die dort aufgeführten Personen sicherheitshalber nach ihren Wertsachen befragen.

In keinem der der Polizei bislang bekannt gewordenen Fälle von Montagabend waren Bürgerinnen und Bürger auf den geschilderten Betrugsversuch hereingefallen. So waren die Gespräche schnell beendet- und anschließend die Polizei verständigt worden.

Wie verhalte ich mich richtig?

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren und nach Wertsachen befragen.

Erhalten Sie einen eben solchen Anruf, beenden Sie sofort das Gespräch und informieren die Polizei unter der 110.

Informieren Sie Familie, Freunde und Bekannte über derartige Betrugsversuche.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Betrugsphänomenen erhalten Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de. Beratungsangebote bietet die Kriminalpolizeiliche Beraterin des Wetteraukreises, Kriminalhauptkommissarin Sylvia Jacob. Diese erreichen Sie telefonisch unter 06032/9181-13 oder per Email unter beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de.

Wölfersheim: In parkenden Ford gekracht und abgehauen

In der Nacht zu Dienstag krachte wenige Minuten vor 1 Uhr in der Licher Straße in Berstadt ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug frontal in einen am Fahrbahnrand parkenden Kleinbus von Ford. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 7.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher anschließend davon.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Insbesondere interessiert die Ermittler, ob jemand das Kennzeichen des Flüchtigen hatte ablesen können und wo ein PKW mit erheblichen Frontbeschädigungen aufgetaucht ist.

Ranstadt: Geldbörse und Powerbank genommen

Aus einem in den Niedergärten im Ortsteil Dauernheim geparkten grauen Opel entwendete ein Dieb am Montagabend zwischen 20.45 Uhr und 23.20 Uhr eine darin zurückgelassene Geldbörse sowie eine Powerbank.

Wie sich der Unbekannte Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschaffen konnte, ist bislang nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

