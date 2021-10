Mann masturbiert in Pkw vor einem Getränkemarkt

Homberg/Efze (ots) – Am Dienstagmittag 12.10.2021 gegen 12:55 Uhr, masturbierte ein Mann in einem Pkw vor einem Getränkemarkt in der Straße Stellbergsweg in Homberg. Die Anzeigenerstatterin parkte zum Zeitpunkt des Vorfalles mit ihrem Pkw in einer Parkreihe vor dem Getränkemarkt, als sie einen weiteren Pkw mit laufenden Motor neben sich bemerkte.

Bei näherer Betrachtung nahm die Anzeigenerstatterin wahr, dass ein Mann im Pkw neben ihr die Hose heruntergelassen hatte und masturbierte. Die Anzeigenerstatterin schaute daraufhin weg und alarmierte die Polizei. Der unbekannte Täter entfernte sich mit seinem Pkw vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die etwas zu diesem Vorfall angeben können oder die evtl. in der Vergangenheit ähnlich gelagerte Feststellungen getroffen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweis bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Alkoholisierter Autofahrer mit Schreckschusswaffe macht Streß

Neukirchen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.-10.10.2021), gegen 00:30 Uhr, wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass ein betrunkener Autofahrer die “Neue Straße” in Neukirchen-Seigertshausen hoch und runter fahren würde. Außerdem würde der Fahrer “Stress” machen und ausrasten. Weitere Informationen wurden nicht genannt, da das Telefonat unterbrochen wurde.

Als die Streife am Einsatzort eintraf, trafen die Beamten*innen auf einen weißen PKW VW Polo mit Fuldarer-Kennzeichen. Der Fahrer des Pkw stand unter Alkoholeinfluss. Nach ersten Befragungen vor Ort stellte sich heraus, dass es offensichtlich zuvor Beziehungsstreitigkeiten gegeben hatte, woraufhin sich der 23-jährige Mann aus Eckernförde in den Pkw setzte und im Ort herum fuhr.

Bei der Kontrolle des Pkw konnte durch die Polizei eine ungeladene Schreckschusswaffe griffbereit in der Mittelkonsole vorgefunden werden. Eine Berechtigung zum Führen einer solchen Waffe konnte der Mann nicht vorweisen. Im Anschluss an die Kontrolle vor Ort wurde der Mann mit zur Polizeistation Schwalmstadt genommen. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den Mann wurde eine Verkehrsstrafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Der Führerschein des Mannes wurde vorläufig sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Gruppe tritt Rücklichter von geparktem Pkw ein

Borken (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.-10.10.2021), gegen 01:30 Uhr, wurden die Rücklichter eines geparkten VW Polo eingetreten und somit komplett zerstört. Der zehn Jahre alte Pkw befand sich geparkt im Bereich der Altenburgstraße in Borken. Es soll sich um eine 5-köpfige Personengruppe gehandelt haben, aus der heraus, die unbekannten Täter die Rücklichter eingetreten haben.

Nach Angaben der 59-jährigen Geschädigten soll sich die Personengruppe anschließend vom Tatort entfernt haben und sei weiter in Richtung Pferdetränke gezogen. Eine genauere Beschreibung der Personen war nicht möglich. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

E-Pedelec vor Lebensmittelmarkt entwendet

Homberg (ots) – Am Samstagabend 09.10.2021 in der Zeit von 19-20:00 Uhr wurde ein vor einem Lebensmittelmarkt in der Kasseler Straße abgestelltes E-Pedelec durch unbekannte Täter entwendet. Das E-Pedelec wurde durch den Besitzer unverschlossen an einem Fahrradständer vor dem Lebensmittelmarkt abgestellt.

Es handelt sich um ein schwarz-silberfarbenes Damen-E-Pedelec der Marke Zündapp. Das E-Pedelec ist ca. 1 Jahr alt und hat einen Wert von ca. 1.500 EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Schwalmstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (10.-11.10.2021) geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Mehrfamilienhaus in der Landgraf-Philipp-Straße in Schwalmstadt in Brand. Gegen 00:16 Uhr meldete eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses den Brand. Sie selbst konnte sich direkt aus dem Haus retten. Ein weiterer Bewohner wurde durch angrenzende Nachbarn mit einer Leiter aus dem Wohnhaus befreit. Ein dritter Bewohner musste durch die FFW mittels Einsatzes der Drehleiter aus dem Wohnhaus geborgen werden.

Zwei der Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Schwalmstadt eingeliefert. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 120.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Aktuell liegen keinerlei Anhaltspunkte für eine Inbrandsetzung vor. Nach derzeitigem Sachstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen