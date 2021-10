17-Jährige beobachtet Diebstahl ihres Pedelecs und verfolgt Täter

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Den Diebstahl ihres eigenen Pedelecs aus einem Vorgarten in Bad Wilhelmshöhe beobachtete am Montagabend 11.10.2021 zufällig eine 17-Jährige. Mit einem Fahrrad, das der unbekannte Täter zurückgelassen hatte, nahm sie sofort die Verfolgung des Mannes auf, verlor ihn aber kurze Zeit später aus den Augen.

Täterbeschreibung:

männlich, 17-25 Jahre, schlank, kurze Haare, ca. 1,70 Meter, südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen weißen Pullover mit schwarzer Aufschrift auf der Brust.

Ereignet hatte sich der Diebstahl des Pedelecs im Wert von 1.500 Euro in der Sachsenstraße, nahe der Landgraf-Karl-Straße, gegen 19:30 Uhr. Wie die 17-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, wollte sie im Haus etwas abholen und hatte ihr Rad für einen kurzen Moment ungesichert im Vorgarten abgestellt.

Als sie zufällig aus dem Fenster sah, beobachtete sie den Dieb, der ihr Pedelec über den Zaun hob und damit in Richtung Werraweg davonfuhr. Die Kasselerin eilte sofort nach draußen und verfolgte mit dem Fahrrad den Täter, dessen Spur sich im Werraweg verliert. Das zurückgelassene silberne Damenfahrrad der Marke Herkules stellten die Polizisten sicher. Ob dieses möglicherweise auch aus einem Diebstahl stammt, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Dunkle Kompakt-Limousine flüchtet nach Unfall

Kassel-Kirchditmold (ots) – Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag 10.10.2021 in der Bruchstraße ereignet hat. Der Besitzer eines weißen VW Tiguan hatte um 03 Uhr einen lauten Knall von der Straße gehört. Als er aus dem Fenster schaute, sah er eine dunkle Kompakt-Limousine in Richtung Gerlandstraße wegfahren.

Erst am Sonntagmorgen bemerkte er den erheblichen Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite seines VW, der am rechten Fahrbahnrand vor der Einmündung zur Gaußstraße abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der unbekannte Verursacher beim Vorbeifahren die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen den geparkten Pkw gefahren. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Dieb nutzt offen stehende Haustür und wird von Bewohner ertappt

Kassel-Niederzwehren (ots) Eine nur kurz angelehnte Haustür nutzte am Montagnachmittag 11.10.2021 ein bislang unbekannter Täter, um sich in ein Einfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße zu schleichen und dort nach Wertsachen zu suchen. Im Haus wurde er allerdings von einem Bewohner ertappt, woraufhin der Unbekannte blitzschnell die Flucht ergriff. Wie sich später herausstellte, hatte er ein Handy aus dem Treppenhaus gestohlen.

Wie die Bewohnerin des Hauses den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war sie gegen 15:50 Uhr kurz aus dem Haus gegangen, um Altpapier nach draußen zu bringen. Währenddessen ließ sie kurz die Haustür offen stehen. Diesen Umstand nutzte der Täter, gelangte so in das Haus und verschloss von innen die Flurtür, sodass die Frau nicht mehr eintreten konnte.

Der Täter hatte aber offenbar nicht damit gerechnet, dass ihr Ehemann sich noch im Haus aufhielt. Als dieser den Unbekannten ertappte, sprang er aus dem Wohnzimmerfenster und rannte in Richtung “In der Hofstatt” davon.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um einen 20-25 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen und schmächtigen Mann mit blonden Haaren gehandelt haben, der einen hellen Kapuzenpullover und einen schwarzen Jogginganzug trug. Einer Nachbarin des bestohlenen Ehepaars war zudem ein mutmaßlicher Komplize vor dem Haus aufgefallen, der offenbar Schmiere gestanden hatte. Er wird als 20 bis 25 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren beschrieben, der eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen trug und in Richtung Frankfurter Straße flüchtete.

Hinweise durch Zeugen werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

