Ludwigshafen: Ensemble Colourage beim Welt Percussion- und Tanzfestival am 17. Oktober 2021

Ludwigshafen – Am kommenden Sonntag, 17.10.2021, findet ab 12 Uhr zum ersten Mal das Welt Percussion- und Tanzfestival unter der Leitung des Perkussionisten Tayfun Ates im Kulturzentrum dasHaus in Ludwigshafen statt. Gemeinsam mit zahlreichen Künstlern können die Zuschauer im Laufe des Festivaltags in Workshops die Welt der Schlaginstrumente kennen lernen und den ägyptischen Bauchtanz oder den indischen Tempeltanz Bharatanatyam ausprobieren. Ein Gesprächsformat gibt anschließend Impulse für ein mögliches musikalisches Programmangebot für die Ludwigshafener Stadtgesellschaft.

Den Festivalabend eröffnet ab 18 Uhr das transkulturelle Ensemble Colourage, das aus Musikern der Orientalischen Musikakademie Mannheim, der Popakademie Baden-Württemberg und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz besteht. Basierend auf den Systemen orientalischer und europäischer Kunstmusik erkunden die Musiker in ihren eigenen Werken das musikalische Zusammenspiel verschiedener Musiktraditionen, indem sie die unterschiedlichen Rhythmen und Klänge verknüpfen und dadurch eine musikalische Hybridform entwickeln. Das Ensemble sieht in diesem Aufeinandertreffen eine Innovation, indem die Stärken beider Musikwelten vereint werden können. Gemeinsam kreiert Colourage als kreatives Kollektiv stetig neue Werke und befindet sich in einem ergebnisoffenen praktischen Prozess, den sie bei ihrem Festival-Konzert präsentieren werden.

Der Eintritt zum gesamten Festival ist frei. Der Besuch ist jedoch nur mit einer vorhergehenden Anmeldung über andy@dievonquaer.de möglich. Es gilt die 2G plus Corona-Regel.