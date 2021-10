Ludwigshafen, B 44: Erneuerung der Schutzplanken zwischen Rheingönheim und Guilini-Brücke

Ludwigshafen – Ab dem 18. Oktober 2021 werden auf der B 44 zwischen Rheingönheim und Guilini-Brücke die Schutzplanken im Mittelstreifen erneuert. Hierbei wird in Fahrtrichtung Speyer und in Fahrtrichtung Ludwigshafen jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Die Anschlussäste sind in beide Fahrtrichtungen wie gewohnt nutzbar.

Die Maßnahme wird wegen umfangreicherer Erd- und Betonarbeiten voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme liegen bei ca. 2,5 Millionen Euro.

Der LBM Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger während der verkehrlichen Einschränkungen um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbehinderungen.