Neustadt: Straßenvollsperrung K22 zwischen Ortsbezirk Duttweiler und Geinsheim im Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen (Erneuerung der Asphaltschicht), ist die K22 (Kreisstraße zwischen Duttweiler und Geinsheim) für den Zeitraum vom Montag, 18. Oktober 2021, bis zum Freitag, 29. Oktober 2021, voll gesperrt.

Der Regionalbuslinienverkehr wird durch die Einrichtung eines Pendlerbusses aufrechterhalten. Aufgrund der Instandhaltungsmaßnahme wird die Bushaltestelle in der Duttweiler Straße in Geinsheim an den Vorplatz der Kirche verlegt. Die Haltestelle in der Kalkbergstraße in Richtung Geinsheim entfällt.

Die Umleitung für den PKW- und LKW-Verkehr erfolgt über die B39 und L540.