Linkenheim-Hochstetten- Vermutlich unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund ihrer Drogenbeeinflussung kam eine

37-jährige Autofahrerin am Montagabend auf der Landesstraße 558 von der Fahrbahn

ab und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde sie dabei nur leicht

verletzt.

Gegen 18:35 Uhr fuhr die 37-Jährige von Linkenheim kommend in Richtung

Friedrichstal, als sie vermutlich aufgrund ihrer Drogenbeeinflussung die

Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin

Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung. Weiterhin konnten im

Fahrzeuginneren eine geringe Menge an Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien

aufgefunden werden.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die 37-Jährige zur weiteren

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sie eine Blutprobe

abgeben. Ihr Führerschein wurde vorerst einbehalten.

Der durch Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro

geschätzt.

Karlsruhe – 60-Meter-Flug nach Unfall auf der Südtangente – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – 60 Meter durch Gestrüpp legte ein Ford bei einem Unfall auf

der Südtangente am Ungefähr Montagnachmittag zurück, bevor ihn eine Baumwurzel

stoppte. Vorausgegangen war ein Ausweichmanöver. Der Ford-Fahrer wurde nicht

verletzt.

Ein 25-jähriger Mann fuhr gegen 15 .45 Uhr mit seinem Ford auf der Südtangente

von der Pfalz kommend in Richtung Karlsruhe. Ungefähr auf Höhe der

Pferderennbahn Knielingen scherte vor ihm ein schwarzer SUV ein. Der 25-Jährige

musste stark abbremsen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto

schanzte über eine abgesenkte Schutzplanke und flog anschließend noch ungefähr

60 Meter weit durch Gebüsch. Eine große Baumwurzel stoppte den Flug. Der Fahrer

wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe

von mehreren tausend Euro. Die Schutzplanke und ein Leitpfosten wurden ebenfalls

beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf ungefähr 1000 Euro. Es kam zu

keiner Berührung zwischen dem SUV und dem Ford.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese können sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-840 in Verbindung

setzen. Nähere Angaben zu dem schwarzen SUV konnte der verunfallte Fahrer nicht

machen.