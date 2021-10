Leimen – Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßlich gestohlenes Fahrrad gefunden – Eigentümer gesucht

Leimen – Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagvormittag wurden im Menzerpark

ein Fahrrad und ein Roller gefunden, daneben befand sich ein Bolzenschneider.

Ein Anwohner hatte zudem in der Nacht Jugendliche in dem Park beim „Hantieren“

bemerkt. Der Polizeiposten Leimen hat sich des mutmaßlichen Diebesguts

angenommen, der Eigentümer des Rollers konnte bereits ermittelt werden. Nun

suchen die Beamtinnen und Beamten nach dem Eigentümer des aufgefundenen

Trekkingbikes und nach Zeugen, welche im Menzerpark etwas Verdächtiges

beobachtet haben.

Es handelt sich um ein schwarzes Trekkingbike der Marke Gudereit, Modell SX-30,

mit einem Fahrradkorb.

Der Polizeiposten Leimen ist unter der Tel. 06224 1749-0 erreichbar.

Walldorf – Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer gefährdet Mann und zwei Kinder an Fußgängerüberweg – Zeugen gesucht

Walldorf – Rhein-Neckar-Kreis – Ein 39-Jähriger Familienvater wollte am

Montag gegen 16:35 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße in Richtung

des dortigen Jugendzentrums überqueren. Eine Autofahrerin, welche aus Richtung

„Drehscheibe“ gekommen war, hatte bereits angehalten, so dass der Mann mit

seinen beiden fünf- und zweijährigen Kindern auf die Fahrbahn treten wollte. In

diesem Moment fuhr ein, ebenfalls aus Richtung „Drehscheibe“ kommender, Fahrer

eines Geländewagens auf den Fußgängerüberweg zu und überholte die bereits

stehende Autofahrerin, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen. Der 39-Jährige

erkannte das Verhalten des Geländewagen-Fahrers rechtzeitig und zog seine Kinder

von der Fahrbahn zurück, um so einen Unfall zu vermeiden.

Der Geländewagen wird als älteres Modell mit dunkler Lackierung, vermutlich grau

oder silberfarben beschrieben. Es könnte sich um einen asiatischen Hersteller

handeln. Der Fahrer des Geländewagens wird als Mann mit stämmigem

Erscheinungsbild und rundlichem Gesicht zwischen 45 und 50 Jahren mit kurzen,

dunkelbraunen Haaren beschrieben. Die Beifahrerin wird als Frau, ebenfalls

zwischen 45 und 50 Jahren und von stämmiger Erscheinung beschrieben. Die Frau

soll blondes Haar bis knapp über die Ohren haben.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche den

Vorfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Tel. 06222 5709-0 an das

Polizeirevier wenden.

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis: Leichtkraftradfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis: – Die Fahrerin eines Leichtkraftrades

wurde am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der L 598 bei einem Verkehrsunfall

mit einem vorausfahrenden Pkw verletzt.

Die 18-Jährige fuhr mit ihrem Honda Leichtkraftrad von Walldorf in Richtung St.

Leon-Rot. Kurz nach der Einmündung zu einem Hotel kollidierte sie mit einem

Mitsubishi, der verkehrsbedingt wegen eines Traktors, der nach links in einen

Feldweg abbiegen wollte, abbremsen musste. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig

ihre Geschwindigkeit reduzieren, prallte gegen das Heck des Mitsubishi und

stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde die 18-Jährige in eine Klinik

eingeliefert. Über die Schwere ihrer Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.

Lebensgefahr bestand nicht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 13.000

Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache

aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang

geben können, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, zu melden.

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Werkstatt ein – Polizei sucht Zeugen

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: – Im Zeitraum von Sonntag, 22:00 Uhr, bis

Montag, 07:30 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu

einer Werkstatt in den Birkighöfen. Hierzu hebelten sie ein Fenster der

Werkstatt auf. Von dort gelangten sie in weitere Räumlichkeiten. Die Unbekannten

entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem/

zu den unbekannten Einbrechern geben können oder im genannten Zeitraum eine

verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Eppelheim, Tel.

06221/766377, zu melden.